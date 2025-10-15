Language
    Rohit Sharma और Virat Kohli की ऑस्‍ट्रेलिया में होगी विदाई? BCCI ने आखिरकार तोड़ी चुप्‍पी

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 01:47 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्‍यक्ष राजीव शुक्‍ला ने उन संदेहों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज आखिरी होगी। भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्‍टूबर से होगी। रोहित-विराट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट एक्‍शन में नजर आएंगे।

     रोहित शर्मा और विराट कोहली

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्‍यक्ष राजीव शुक्‍ला ने उन संदेहों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की विदाई हो जाएगी।

    शुक्‍ला ने एएनआई से बातचीत में कहा कि रोहित-विराट की मौजूदगी टीम को फायदा दिलाएगी क्‍योंकि दोनों शानदार बल्‍लेबाज हैं। उन्‍होंने कहा, 'रोहित-विराट की वनडे टीम में मौजूदगी हमारे लिए फायदेमंद हैं। दोनों ही दिग्‍गज बल्‍लेबाज हैं। दोनों की उपस्थिति में मुझे लगता है कि हम ऑस्‍ट्रेलिया को मात देने में कामयाब होंगे।'

    शुक्‍ला ने साथ ही कहा, 'जहां तक दोनों की आखिरी सीरीज का सवाल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इन चीजों में कभी नहीं पड़ेंगे। यह खिलाड़ी पर निर्भर करता है कि वो कब संन्‍यास लेना चाहता है। यह कहना कि आखिरी सीरीज है, बिलकुल गलत है।'

    वर्ल्‍ड कप है लक्ष्‍य

    बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का चयन ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्‍टूबर से शुरू होने जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए हुआ है। दोनों दिग्‍गजों का लक्ष्‍य 2027 वनडे वर्ल्‍ड कप खेलना है, जो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की मेजबानी में आयोजित होगा।

    शुभमन गिल को नया कप्‍तान बनाया गया है जबकि अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह व तिलक वर्मा ने दमदार प्रदर्शन करके अपनी छाप छोड़ी है। इन खिलाड़‍ियों के कारण रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्‍य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2027 तक रोहित की उम्र 40 जबकि कोहली की उम्र 39 साल हो जाएगी।

    रोहित-कोहली का वनडे करियर

    रोहित शर्मा वनडे में भारत के चौथे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज हैं। उन्‍होंने 273 मैचों की 268 पारियों में 48.76 की औसत से 11,168 रन बनाए, जिसमें 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्‍ठ व्‍यक्तिगत स्‍कोर 264 रन है। इस साल रोहित ने 8 वनडे में 37.75 कीऔसत और 108.24 के स्‍ट्राइक रेट से 302 रन बनाए, जिसमें एक शतक और अर्धशतक शामिल है।

    वहीं, विराट कोहली वनडे में भारत के दूसरे सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोरर हैं। उन्‍होंने 302 वनडे मैचों की 290 पारियों में 57.88 की औसत से 14,181 रन बनाए हैं। इसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर 183 रन है। इस साल सात वनडे में कोहली ने 45.83 की औसत से 275 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं।

