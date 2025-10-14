स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। शुभमन गिल ने बतौर कप्‍तान अपनी पहली टेस्‍ट सीरीज जीती। शुभमन गिल के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने मंगलवार को वेस्‍टइंडीज को दूसरे व अंतिम टेस्‍ट में 7 विकेट से पराजित किया। इसी के साथ टीम इंडिया ने वेस्‍टइंडीज का 2-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया।

शुभमन गिल ने अपनी कप्‍तानी में पहली टेस्‍ट सीरीज पर खुशी जताई और आगामी ऑस्‍ट्रेलिया सीरीज के बारे में भी बातचीत की। गिल ने प्रसारणकर्ता चैनल के शो अमूल क्रिकेट लाइव में बातचीत करते हुए कहा, 'निश्चित ही टेस्‍ट सीरीज जीतकर अच्‍छा महसूस हो रहा है। मेरे ख्‍याल से दोनों टेस्‍ट में हमने सभी विभागों में दमदार प्रदर्शन किया।'

बल्‍लेबाजी को एंजॉय किया अपनी बल्‍लेबाजी के बारे में बात करते हुए गिल ने कहा, 'मैंने अपने बल्‍लेबाजी के समय का पूरा आनंद उठाया। मैंने उम्‍मीदों का दबाव नहीं लिया। बस क्रीज पर जाकर वो ही किया, जो बचपन से कर रहा हूं। मैं अपनी बल्‍लेबाजी का आनंद उठाना चाहता था और वो ही किया।'

ऑस्‍ट्रेलिया में खेलने को उत्‍सुक शुभमन गिल ने आगामी ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के बारे में बात करते हुए कहा, 'हमने पिछले दो से तीन साल में वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और हमारे लिए कुछ बदला नहीं है। हम जिस टीम के साथ खेलते आए हैं, उसमें से ही यह भी एक है। इसलिए मैं ऑस्‍ट्रेलिया जाकर खेलने के लिए काफी उत्‍सुक हूं।'