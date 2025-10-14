Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs WI: रोहित शर्मा और विराट कोहली से भारतीय टीम को क्‍या उम्‍मीदें हैं? कप्‍तान शुभमन गिल ने कर दिया खुलासा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:07 PM (IST)

    भारतीय टीम के कप्‍तान शुभमन गिल ने वेस्‍टइंडीज का क्‍लीन स्‍वीप करने के बाद आगामी ऑस्‍ट्रेलिया सीरीज पर अपने विचार प्रकट किए। गिल ने साथ ही बताया कि ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली से उन्‍हें क्‍या उम्‍मीदें हैं। भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच 19 अक्‍टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। जानें गिल ने दोनों दिग्‍गजों के बारे में क्‍या कहा।

    prefferd source google
    Hero Image

    गिल ने बताया कि टीम को रोहित और विराट से क्‍या उम्‍मीदें हैं

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। शुभमन गिल ने बतौर कप्‍तान अपनी पहली टेस्‍ट सीरीज जीती। शुभमन गिल के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने मंगलवार को वेस्‍टइंडीज को दूसरे व अंतिम टेस्‍ट में 7 विकेट से पराजित किया। इसी के साथ टीम इंडिया ने वेस्‍टइंडीज का 2-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुभमन गिल ने अपनी कप्‍तानी में पहली टेस्‍ट सीरीज पर खुशी जताई और आगामी ऑस्‍ट्रेलिया सीरीज के बारे में भी बातचीत की। गिल ने प्रसारणकर्ता चैनल के शो अमूल क्रिकेट लाइव में बातचीत करते हुए कहा, 'निश्चित ही टेस्‍ट सीरीज जीतकर अच्‍छा महसूस हो रहा है। मेरे ख्‍याल से दोनों टेस्‍ट में हमने सभी विभागों में दमदार प्रदर्शन किया।'

    बल्‍लेबाजी को एंजॉय किया

    अपनी बल्‍लेबाजी के बारे में बात करते हुए गिल ने कहा, 'मैंने अपने बल्‍लेबाजी के समय का पूरा आनंद उठाया। मैंने उम्‍मीदों का दबाव नहीं लिया। बस क्रीज पर जाकर वो ही किया, जो बचपन से कर रहा हूं। मैं अपनी बल्‍लेबाजी का आनंद उठाना चाहता था और वो ही किया।'

    ऑस्‍ट्रेलिया में खेलने को उत्‍सुक

    शुभमन गिल ने आगामी ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के बारे में बात करते हुए कहा, 'हमने पिछले दो से तीन साल में वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और हमारे लिए कुछ बदला नहीं है। हम जिस टीम के साथ खेलते आए हैं, उसमें से ही यह भी एक है। इसलिए मैं ऑस्‍ट्रेलिया जाकर खेलने के लिए काफी उत्‍सुक हूं।'

    रोहित-विराट से उम्‍मीदें

    शुभमन गिल ने इस दौरान दो दिग्‍गजों रोहित शर्मा और विराट कोहली से उम्‍मीदों के बारे में भी बातचीत की। उन्‍होंने कहा, 'रोहित-विराट पिछले 10-15 साल से भारत का प्रतिनिधित्‍व कर रहे हैं और मैच जिताकर दिए हैं। हर कप्‍तान या टीम चाहती है कि उनके अनुभव का फायदा उठा सके। हमारा इस पर ध्‍यान है। हम बस चाहते हैं कि दोनों मैदान में जाकर अपना जादू बिखेरे।'