IND vs AUS: टुकड़ों में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई टीम इंडिया, विराट-रोहित ने भी पकड़ी फ्लाइट-VIDEO

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS ODI: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने जा रही है। वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से होनी है, जहां पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा। इस सीरीज के जरिए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो रही है। वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया दो अलग-अलग जत्थों में आज दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई है। कुछ खिलाड़ियों ने सुबह उड़ान भरी, तो कुछ शाम को उड़ान भरेंगे।

न्यूज एजेंसी एएनआई की वीडियो सामने आई है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली दिल्ली से टीम के साथ रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। कोहली हाल ही में लंदन से परिवार के साथ लौटे हैं, जबकि रोहित मुंबई से दिल्ली पहुंचे। दोनों सिर्फ वनडे सीरीज खेलेंगे क्योंकि उन्होंने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यह उनका आईपीएल 2025 के बाद पहला मैच होगा।

IND vs AUS ODI: टुकड़ों में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई भारतीय टीम दरअसल, भारत के ज्यादातर खिलाड़ी पहले से ही दिल्ली में थे, क्योंकि वे वेस्टइंडीज के खिलाफ खत्म हुए दूसरे टेस्ट में खेले थे। नए वनडे कप्तान शुभमन गिल भी उन्हीं में शामिल हैं। वीडियो में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, केएल राहुल, जडेजा, अर्शदीप सिंह, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर समेत सपोर्ट स्टाफ के लोगों को देखा जा रहा है।

रोहित-कोहली के वनडे फ्यूचर पर चर्चा जारी बता दें कि कोहली और रोहित की वनडे भविष्य को लेकर चर्चा जारी है, क्योंकि 2027 विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 38 साल के हो जाएंगे। हालांकि, कोच गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज जीतने के बाद कहा कि अभी भविष्य की बात करने का समय नहीं है। फिलहाल ध्यान ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर है।