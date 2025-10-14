Gautam Gambhir ने Harshit Rana के आलोचकों को दिया करारा जवाब, बोले- उसे निशाना बनाकर अपना यूट्यूब चैनल…
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Gautam Gambhir Harshit Rana: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हर्षित राणा के चयन पर आलोचना करने वालों की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना की है। गंभीर ने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि राणा अभी नए खिलाड़ी हैं और ऐसे युवा क्रिकेटरों को निशाना नहीं बनाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की आलोचना करना ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी युवा खिलाड़ी को टारगेट करना गलत है। उनका ये बयान भारत के वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मिली जीत के बाद सामने आया है।
Gautam Gambhir ने Harshit Rana के आलोचकों को दिया करारा जवाब
दरअसल, भारत के वेस्टइंडीज पर मिली जीत के बाद कोच गौतम गंभीर ने कहा कि मुझ पर आलोचना करो, मैं संभाल सकता हूं, लेकिन वह (राणा) सिर्फ 23 साल का है। ये सिर्फ उसी की बात नहीं है। हर युवा खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें और मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
बता दें कि हर्षित राणा T20 एशिया कप 2025 के दौरान अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए T20I और ODI दोनों टीमों में चुना गया है। जसप्रीत बुमराह को आराम दिए जाने की वजह से राणा को मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह के साथ वनडे टीम में जगह मिली है। ऐसे में हर्षित को टीम में जगह मिलने को लेकर सवाल खड़े किए गए।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने राणा के चयन पर सवाल उठाए थे, लेकिन उन्होंने राणा पर हुए निजी हमलों की कड़ी निंदा की थी। वहीं, पूर्व चयनकर्ता ने कहा था कि राणा गंभीर के फेवरेट हैं। पूर्व ओपनर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भी चयनकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा था,
हर्षित राणा टीम में इसलिए पक्के हैं क्योंकि वे गौतम गंभीर के पसंदीदा हैं। शुभमन गिल के बाद टीम में उनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है।
कृष्णमाचारी श्रीकांत
गंभीर ने आगे कहा कि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए 23 साल के युवाओं की आलोचना कर रहे हैं, जो अनुचित है। उनके पिता कोई पूर्व चेयरमैन, पूर्व क्रिकेटर या एनआरआई नहीं हैं। उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर क्रिकेट खेला है और वह ऐसा करना जारी रखेंगे। व्यक्तियों को निशाना बनाना सही नहीं है। लोगों को उनके प्रदर्शन के आधार पर लक्षित करें और चयनकर्ता उस काम के लिए मौजूद हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर 23 साल के खिलाड़ी के बारे में भयानक बातें कहते हैं, तो इससे उसकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
गंभीर ने ये भी कहा कि अगर आपका बच्चा कल क्रिकेट खेलता है, तो उस परिदृश्य की कल्पना करें जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वह 23 साल का बच्चा है, 33 का नहीं। मेरी आलोचना करें, मैं इसे संभाल सकता हूं, लेकिन वह 23 साल का लड़का है, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है। भारतीय क्रिकेट के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए और आपको अपने यूट्यूब चैनल को चलाने में मदद के लिए ये चीजें नहीं करनी चाहिए।
