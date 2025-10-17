IND vs AUS: भारत के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका, खतरनाक ऑलराउंडर चोट के कारण सीरीज से बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलााफ 19 अक्तूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज से पहले झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर को चोट के कारण बाहर जाना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बड़ा झटका है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ी के चोटिल होने की जानकारी दी और साथ ही उनके रिप्लेसमेंट का एलान किया।

टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज के अलावा पांच मैचों की टी20 सीरीज भी खेलेगी। वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को होगा। जबकि दूसरा और तीसरा मैच 23 और 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद टी20 सीरीज खेली जाएगी।

कैमरन ग्रीन हुए बाहर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। उनको चोट लगी है जो लो ग्रेड है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया उनको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है क्योंकि उसके लिए एशेज सीरीज ज्यादा अहम है। इसलिए एहतियान कैमरन ग्रीन को बाहर किया गया है ताकि वह एशेज के लिए तैयार रहें। हालांकि, वह 28 सितंबर से शेफील्ड शील्ड में खेलेंगे।