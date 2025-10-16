ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले गुस्से से लाल हुए Jasprit Bumrah, पैपराजी पर क्यों निकाली भड़ास? VIDEO से खुला राज
Jasprit Bumrah: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का मुंबई एयरपोर्ट पर पैपराजी पर गुस्सा करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले, भीड़ से परेशान होकर उन्होंने पैपराजी से कहा कि उन्होंने उन्हें नहीं बुलाया है और वे किसी और के लिए आए हैं। पैपराजी के लगातार फोटो मांगने और उन्हें 'दिवाली बोनस' कहने पर भी बुमराह शांत रहे और अपनी गाड़ी के पास जाने को कहा। यह घटना उनके वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान डीआरएस विवाद में नाराजगी दिखाने के बाद सामने आई है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Jasprit Bumrah Video: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुंबई एयरपोर्ट पर गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उनका ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले का है, जहां पर वह पैपराजी पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। उन्होंने भीड़ से परेशान होकर कहा कि मैंने बुलाया ही नहीं, तुम किसी और के लिए आए हो, वो आ रहे होंगे। बुमराह की बात के बावजूद पैपराजी लगातार उनसे फोटो की रिक्वेस्ट करते रहे।
Jasprit Bumrah का क्यों फूटा गुस्सा?
दरअसल, वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह मुंबई एयरपोर्ट पर भीड़ से परेशान हुए और इस वजह से उन्होंने पैपराजी से कहा कि मैंने बुलाया ही नहीं, तुम किसी और के लिए आए हो, वो आ रहे होंगे। इसके बावजूद पैपराजी लगातार उनसे फोटो की रिक्वेस्ट करते रहे। फोटोग्राफर्स ने कहा, 'बुमराह भाई, आप तो दिवाली बोनस हैं।
जब बुमराह बार-बार उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक फोटोग्राफर ने मजाकिया लहजे में कहा कि बुमराह भाई, आप बोनस में मिले हो हमें दिवाली के। हालांकि बुमराह उस कमेंट से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए और शांत स्वर में जवाब दिया कि अरे भाई, मेरी गाड़ी के पास जाने दो मुझे। इसके बाद वो बिना कुछ बोले अपनी कार की तरफ आगे बढ़ गए।
बुमराह को वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान भी गुस्से में देखा गया
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन डीआरएस विवाद के दौरान भी जसप्रीत बुमराह ने अपनी नाराजगी साफ जाहिर की थी। ये घटना तब कि है ज बुमराह की एक तेज गेंद वेस्टइंडीज के बल्लेबाज कैम्पबेल के पैड्स पर लगी थी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया, फिर भारत ने रिव्यू लिया। रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स पर जा रही थी, लेकिन थर्ड अंपायर को इम्पैक्ट का स्पष्ट सबूत नहीं मिला, जिसके कारण ऑन-फील्ड अंपायर का निर्णय कायम रहा।
नतीजा यह हुआ कि बुमराह को वह सफलता नहीं मिली। तभी वो अंपायर की ओर मुड़कर बोले, 'आप जानते हैं कि यह आउट है, लेकिन तकनीक इसे साबित नहीं कर सकती।' उनकी यह टिप्पणी स्टंप माइक में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई।
