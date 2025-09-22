नशरा संधू के 6 विकेट के बाद सिदरा अमीन की नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत पाकिस्‍तान महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही पाकिस्‍तान टीम ने जीत के साथ सीरीज का अंत किया। हालांकि 3 मैचों की सीरीज के पहले 2 मुकाबले जीतकर साउथ अफ्रीका महिला टीम पहले ही सीरीज पर कब्‍जा जमा चुकी थी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। प्‍लेयर ऑफ द मैच नशरा संधू के 6 विकेट के बाद सिदरा अमीन की नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत पाकिस्‍तान महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही पाकिस्‍तान टीम ने जीत के साथ सीरीज का अंत किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, 3 मैचों की सीरीज के पहले 2 मुकाबले जीतकर साउथ अफ्रीका महिला टीम पहले ही सीरीज पर कब्‍जा जमा चुकी थी। दूसरी ओर पाकिस्‍तान मेंस टीम को रविवार को भारतीय मेंस टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के मुकाबले में 6 विकेट से हराया।

बल्‍लेबाजी करने का फैसला गलत रहा मुकाबले की बात करें तो साउथ अफ्रीका की कप्‍तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि, उनका यह निर्णय गलत साबित हुआ और पूरी टीम 25.5 ओवर में 115 रन पर सिमट गई। टीम नियमित अंतराल में विकेट खोती चली गई। 5 बल्‍लेबाजी तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाईं। लौरा वोल्वार्ड्ट ने सबसे ज्‍यादा 28 रन बनाए। नादिन डी क्लार्क और मसाबाता क्लास ने 13-13 रन की पारी खेली।

6 विकेट अपने नाम किए काराबो मेसो के बल्‍ले से 12 रन निकले। सुने लुस और एनेके बॉश ने 10-10 रन का योगदान दिया। पाकिस्‍तान की ओर से नशरा संधू ने कमाल की गेंदबाजी की। इस दौरान वह किफायती भी रहीं और विकेट भी चटकाए। संधू ने 9 ओवर में 2.90 की इकोनॉमी से 26 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। सैयदा अरूब शाह के खाते में 2 विकेट आए। डायना बेग और ओमैमा सोहेल को 1-1 सफलता मिली।

31 ओवर में जीत लिया मैच 116 रन के टारगेट को पाकिस्‍तान महिला टीम ने 31 ओवर में 4 विकेट खोकर चेज कर लिया। पाकिस्‍तान की शुरुआत खराब रही और 0 रन पर टीम को पहला झटका लगा। ओमैमा सोहेल डक पर पवेलियन लौटीं। इसके बाद सलामी बल्‍लेबाज मुनीबा अली ने सिदरा अमीन के साथ मिलकर पारी को संभाला और 65 रन जोड़े।