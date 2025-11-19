Language
    PAK vs ZIM: मोहम्‍मद नवाज के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर जीता पाकिस्‍तान, जिम्‍बाब्‍वे को हुआ नुकसान

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:46 AM (IST)

    पाकिस्‍तान ने टी20 ट्राई सीरीज में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। मोहम्‍मद नवाज के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर पाकिस्‍तान ने जिम्‍बाब्‍वे को पहले मैच में 4 गेंदें शेष रहते पांच विकेट से पराजित किया। इस जीत के साथ ही पाकिस्‍तान ने दो अंक हासिल किए। बाबर आजम बिना खाता खोले आउट हुए, जिसने पाकिस्‍तान की चिंता जरूर बढ़ाई।

    मोहम्‍मद नवाज

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। मोहम्‍मद नवाज (21* और दो विकेट) के दमदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्‍तान ने मंगलवार को टी20 ट्राई सीरीज के उद्घाटन मुकाबले में जिम्‍बाब्‍वे को 4 गेंदें शेष रहते पांच विकेट से मात दी। रावलपिंडी में खेले गए मुकाबले में जिम्‍बाब्‍वे ने पहले बल्‍लेबाजी करके निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 147 रन बनाए। जवाब में पाकिस्‍तान ने 19.2 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया।

    इस जीत के साथ ही पाकिस्‍तान को दो अंक मिले, जबकि जिम्‍बाब्‍वे को इतने ही अंकों का तगड़ा नुकसान हुआ। मोहम्‍मद नवाज को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्‍लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस ट्राई सीरीज का अगला मुकाबला गुरुवार को श्रीलंका और जिम्‍बाब्‍वे के बीच खेला जाएगा।

    खामोश रहा बाबर का बल्‍ला

    148 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी पाकिस्‍तान की शुरुआत अच्‍छी नहीं रही। साहिबजादा फरहान (16) को ब्रेड इवांस ने क्‍लीन बोल्‍ड किया। तीन गेंद बाद ही इवांस ने बाबर आजम को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट करके पाकिस्‍तान को करारा झटका दिया। बाबर आजम खाता भी नहीं खोल सके।

    मपोसा ने सलमान आगा (1) को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट करके पाकिस्‍तान पर दबाव बना दिया। स्‍कोर 50 पार पहुंचा कि क्रीमर ने सैम अय्यूब (22) को पवेलियन की राह दिखा दी। 54/4 के स्‍कोर पर पाकिस्‍तान संघर्ष कर रहा था।

    तीन खिलाड़‍ियों ने बचाई लाज

    इस नाजुक स्थिति में पाकिस्‍तान को फखर जमान (44) और उस्‍मान खान (37*) ने संभाला। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी करके टीम का स्‍कोर 100 रन के पार पहुंचाया। जमान अपना अर्धशतक पूरा करने से छह रन से चूक गए। एनगरावा की गेंद पर वो विकेटकीपर टेलर को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने 32 गेंदों में दो चौके और दो छक्‍के जमाए।

    जमान के आउट होने के बाद खान को मोहम्‍मद नवाज का साथ मिला और दोनों ने अगली 20 गेंदों में पाकिस्‍तान की जीत पर मुहर लगा दी। उस्‍मान ने 28 गेंदों में तीन चौके की मदद से नाबाद 37 रन बनाए। नवाज 12 गेंदों में दो चौके और एक छक्‍के की मदद से 21 रन बनाकर नाबाद रहे। जिम्‍बाब्‍वे की तरफ से ब्रेड इवांस को दो विकेट मिले। रिचर्ड एनगरावा, टिनोतेंडा मपोसा और ग्रीम क्रीमर के खाते में एक-एक विकेट आया।

    बेनेट अर्धशतक से चूके

    वहीं, पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी जिम्‍बाब्‍वे को ओपनर्स ब्रायन बेनेट (49) और तदीवनाशे मरुमनी (30) ने 72 रन की साझेदारी करके दमदार शुरुआत दिलाई। मोहम्‍मद नवाज ने मरुमानी को अफरीदी के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ा। यहां से पाकिस्‍तानी गेंदबाजों ने वापसी की।

    ब्रेंडन टेलर (14) दुर्भाग्‍यशाली रहे और रन आउट होकर पवेलियन लौटे। बेनेट को सैम अय्यूब ने अर्धशतक बनाने से रोक दिया। अय्यूब ने अपनी ही गेंद पर बेनेट का कैच लपका। ब्रायन ने 36 गेंदों में 8 चौके की मदद से 49 रन बनाए। फिर रयान बर्ल (8) को मोहम्‍मद नवाज ने अपना दूसरा शिकार बनाया।

    रजा की कप्‍तानी पारी

    यहां से एक छोर कप्‍तान सिकंदर रजा ने संभाला, लेकिन दूसरे छोर से उन्‍हें साथ नहीं मिला। टोनी मुनयोंगा (3) रन आउट हुए। तशिंगा मुसकीवा (2), ब्रेड इवांस (2), टिनोटेंडा मपोसा (1) जल्‍दी-जल्‍दी पवेलियन लौटे। रजा ने 24 गेंदों में तीन चौके और एक छक्‍के की मदद से नाबाद 34 रन बनाए। पाकिस्‍तान की तरफ से मोहम्‍मद नवाज ने दो विकेट चटकाए। शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, सैम अय्यूब और अबरार अहमद को एक-एक विकेट मिला।

