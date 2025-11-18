PAK vs ZIM: अब तो जिमबाबर भी नहीं कह सकते... जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम नहीं खोल पाए खाते, जमकर हो रही है बेइज्जती

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जिमबाबर... ये नाम पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम के साथ जुड़ता है। सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान में भी फैंस बाबर को इसी नाम से बुलाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि बाबर आजम का बल्ला जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीमों के खिलाफ ज्यादा चलता है और बड़े मैचों में वह फेल हो जाते है। लेकिन अब तो बाबर जिम्बाब्वे के सामने भी फेल हो गए हैं।

आज से पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच ट्राईसीरीज की शुरुआत हो रही है। पहला मैच रावलपिंडी में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच हुआ जिसमें बाबर आजम बुरी तरह से फेल हो गए। इसके बाद बाबर आजम की सोशल मीडिया पर खिंचाई भी हो रही है।

खाता तक नहीं खोल सके बाबर बाबर इस मैच में खाता तक नहीं खोल सके। तीन गेंदें खेलने के बाद वह बिना रन बनाए आउट हो गए। उन्हें ब्राडइवांस ने एलबीडब्ल्यू किया। बाबर के रूप में पाकिस्तान ने अपना दूसरा विकेट खोया। उसका पहला विकेट भी 27 के कुल स्कोर पर गिरा था और दूसरा भी। पहले विकेट के रूप में साहिबजादाफरहान आउट हुए तो दूसरे विकेट के रूप में बाबर। फरहान ने तो 15 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 16 रन बनाए।

जिम्बाब्वे ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 147 रन बनाए हैं। उसके लिए ब्रायनबेनेट ने 49 रनों की पारी खेली। उन्होंने 36 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से ये रन बनाए। टीमारुमानी ने 22 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली। कप्तान सिकंदर रजा 24 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 34 रन बनाने में सफल रहे।