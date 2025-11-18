PAK vs SL: बाबर आजम ने की बदतमीजी तो आईसीसी ने लगाई लताड़, अब देना पड़ेगा मोटा जुर्माना

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज को बीच मैदान पर गुस्सा दिखाना भारी पड़ गया है। उन्होंने ऐसी बदतमीजी की है कि आईसीसी ने उन पर एक्शन लिया है और अब उनकी जेब भी कटेगी। ये मामला श्रीलंका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मैच का है जिसमें पाकिस्तान को छह विकेट से मात खानी पड़ी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाबर ने इस मैच में 34 रन बनाए। अपनी पारी में बाबर ने 52 गेंदों का सामना किया और चार चौके मारे। पाकिस्तान ने इस मैच के साथ ये तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। हालांकि, इस मैच में बाबर ने जो किया उसकी सजा आईसीसी ने उन पर जुर्माना लगाकर दी है।

बाबर पर लगा जुर्माना बाबर आजम पर आईसीसी ने आचार संहिता के उल्लंघन के कारण जुर्माना लगा है। बाबर को वेंडरसे ने बोल्ड कर दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज इस बात से गुस्से में आ गए और उन्होंने बल्ले को स्टम्प में दे मारा। ये मामला पाकिस्तान की पारी के 21वें ओवर का है। इसे मैच अधिकारियों ने नोटिस किया। मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ और राशिद रियाज, तीसरे अंपायर शर्फादुल्ला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर फैसल अफरीदी ने मामले की शिकायत मैच रैफरी से की जिन्होंने बाबर को आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया।

इस नियम के तहत क्रिकेट के सामान, कपड़ों और ग्राउंड में रखे सामान को नुकसान पहुंचाना शामिल है। मैच रेफरी अली नकवी ने बाबर को सजा सुनाई। बाबर ने अपने ऊपर लगे आरोपों और पेनाल्टी को कबूल कर लिया है। उन्हें 10 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बाबर के खाते में एक डीमेरिट अंक भी जुड़ा है जो बीते दो साल में पहला अंक है।