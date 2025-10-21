Language
    PAK W vs SA W: बारिश की लुका छिपी के बीच दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रन से दी मात, नंबर-1 की कुर्सी की अपने नाम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:59 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका टीम ने महिला वनडे वर्ल्ड कप की अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है। उसने ये मुकाम बारिश से बाधित मैच में पाकिस्तान को मात देने के बाद हासिल किया। 

    साउथअफ्रीका को मिली जीत

    पीटीआई, कोलंबो: मारिजैनकैप के ऑलराउंड प्रदर्शन और कप्तान लौरावोल्वार्ट और सुने लुस की अर्धशतकीय पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने महिला वनडे विश्व कप में डीएलएस नियम के तहत पाकिस्तान को 150 रन से हराया और तालिका में 10 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गई।

    वर्षा प्रभावित मुकाबले में 35 साल की कैप ने वोल्वार्ट (90) और लुस (61) के शानदार अर्धशतकों के बाद 43 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए, जिससे उनकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 312 रन बनाए। मैच को शुरू में 40-40 ओवर का कर दिया गया था। इसके बाद कैप ने 20 रन देकर तीन विकेट की मदद से पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर में 35/4 कर दिया।

    20-20 ओवरों का हुआ मैच

     हालांकि, कई बार वर्षा के कारण देरी होने से मैच को 20-ओवर का कर दिया गया। 20 ओवर में 234 रन के बदले हुए लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम सिर्फ 83/7 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका ने लगातार पांच मैच जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। उन्होंने आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को पीछे छोड़कर छह मैच में 10 पाइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर जगह बनाई।

     साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज का दम

     पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम की कप्तान और प्रारंभिक बल्लेबाज वोल्वार्ट ने कुल 82 गेंद खेलते हुए दस चौके और दो छक्कों की मदद से शतक से मात्र 10 रन कम बनाए। वहीं, पूर्व कप्तान लुस ने 59 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली और वोल्वार्ट के साथ मिलकर 118 रन की साझेदारी की। हालांकि, इससे पहले वोल्वार्ट की साथी प्रारंभिक बल्लेबाज तजमिनब्रिट्स शून्य पर आउट हो गईं। वहीं मध्यम क्रम में बल्लेबाज मारिजैनकैप ने 43 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर की ओर अग्रसरकिया

     इसकेबाद पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए बुरा दिन साबित करने मेंरही कसर नादिन डी क्लि‌र्क्स ने मात्र 16 गेंदों में ही 41 रन बनाकर पूरी कर दी। बल्लेबाजों के इस बेहतर प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान की ओर से बाएं हाथ की स्पिनरनशरासंधू ने आठ ओवर में 45 रन देकर तीन विकेट और सादिया इकबाल ने 63 रन देकर तीन विकेट लेकर अपने कौशल कापरिचय दिया। 

