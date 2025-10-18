Language
    NZ W vs PAK W: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच रद, साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में; भारत की भी बढ़ी उम्मीदें

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:38 PM (IST)

    Hero Image

    न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कोलंबों में एक बार फिर बारिश का कहर देखने को मिला। यह चौथी बार है जब कोलंबों में महिला वर्ल्ड कप का मैच बारिश की भेंट चढ़ा है। 19वां मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच था, जो बारिश की वजह से बेनतीजा रहा। मैच रद होने से साउथ अफ्रीका और भारत को फायदा हुआ है।

    मैच रद होने से साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर गया। वह सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। न्यूजीलैंड पांच मैच में चार अंक के साथ पांचवें स्थान पर है। वहीं, भारत 4 मैच मैच में चार अंक के साथ अभी भी चौथे स्थान पर बना हुआ है।

    भारत की बढ़ी उम्मीदें

    अगर भारत अपने बचे हुए तीन मैच जीतता है तो वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा। वहीं, एक भी मैच गंवाती है तो उसे किस्मत के भरोसे बैठना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर नजर गड़ाए हुए हैं। भारत के तीन मैच इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से है। जबकि न्यूजीलैंड भारत और इंग्लैंड से भिड़ेगी।

    मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि, बारिश ने जल्दी है मैच में खलल पैदा कर दी। बारिश आने से पहले पाकिस्तान ने तीन विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद मैच को घटाकर 46-46 ओवर का कर दिया गया।

    न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी

    खेल जब दोबारा शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने खेल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और पाकिस्तान का स्कोर 25 ओवर में 92/5 कर दिया। नतालिया परवेज 19वें ओवर में आउट हो गईं और अगले ही ओवर में फातिमा सना भी आउट हो गईं।

    ताहुहु ने चटकाए दो विकेट

    न्यूजीलैंड ने जल्दी-जल्दी दो विकेट झटककर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी, लेकिन तभी फिर से बारिश आ गई। पाकिस्तान के लिए शीर्ष स्कोरर आलिया रियाज (28*) अभी क्रीज पर थीं। बारिश के चलते मैच रेफरी ने मैच रद करने का फैसला किया। लिआ ताहुहु 20 रन देकर दो विकेट चटकाए। जेस केर, अमेलिया केर और ईडन कार्सन ने एक-एक विकेट लिया।

