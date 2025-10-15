PAK W vs ENG W: बारिश ने धोया वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी

कोलंबो, प्रेट्र। पाकिस्तान के पास इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला जीत दर्ज करने का सुनहरा मौका था, लेकिन लगातार बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और बुधवार को खेले गए महिला वनडे विश्व कप मुकाबले में उन्हें चार बार की चैंपियन इंग्लैंड के साथ एक अंक साझा करना पड़ा। कप्तान फातिमा सना ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट हासिल किए।

पाकिस्तानी गेंदबाजों ने स्विंग और पिच से मिल रही उछाल का पूरा फायदा उठाते हुए इंग्लैंड को 31 ओवर प्रति पारी वाले बारिश से प्रभावित मुकाबले में नौ विकेट पर 133 रन पर रोक दिया। डीएलएस नियम के तहत 113 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की प्रारंभिक बल्लेबाज मुनीबा अली (9) और ओमैमा सोहैल (19) ने टीम को अच्छी शुरुआत दी।

शुरुआत रही ठीक दोनों ने 6.4 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 34 रन जोड़ लिए थे, तभी बारिश ने फिर से खेल रोक दिया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके चलते मुकाबला अंतत: रद्द कर दिया गया और इसके साथ ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें भी खत्म हो गईं। यह परिणाम पाकिस्तान के लिए निराशाजनक रहा, जो अब तक टूर्नामेंट में एक भी जीत हासिल नहीं कर सका है और तीन हारों के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे है।

25 ओवर में गिरे 7 सात विकेट हालांकि, इस धुली हुई मैच की वजह से उन्हें पहला अंक मिला। पाकिस्तान अब अपने अगले मुकाबलों में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका से भिड़ेगा। दूसरी ओर, इंग्लैंड सात अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। इससे पहले, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को बुरी तरह झकझोर दिया था और बारिश के पहली बार बाधा डालने से पहले 25 ओवर में मेहमान टीम को 79 रन पर सात विकेट पर समेट दिया था।