Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PAK vs SL: हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने श्रीलंका को किया पस्त, पाकिस्तान ने जीत के साथ जिंदा रखीं फाइनल की उम्मीदें

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:16 AM (IST)

    पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को पांच विकेट से हराते हुए अपनी फाइनल में जाने की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। श्रीलंका की ये सुपर-4 में लगातार दूसरी हार है और इसी के साथ उसका फाइनल में जाना लगभग मुश्किल है। श्रीलंका ने मैच में वापसी तो की लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी।

    prefferd source google
    Hero Image
    हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने शानदार बैटिंग कर पाकिस्तान को दिलाई जीत

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। तलत हुसैन के हरफनमौला खेल और मोहम्मद नवाज की आखिरी ओवरों में बैटिंग के दम पर पाकिस्तान ने मंगलवार को श्रीलंका को पांच विकेट से हरा दिया और एशिया कप-2025 के सुपर-4 में पहली जीत हासिल की। महीश तीक्षणा और वानिंदु हासरंगा ने श्रीलंका को मैच में ला दिया था, लेकिन तभी तलत और नवाज ने अर्धशकीय साझेदारी कर पाकिस्तान को जीत दिलाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान ने श्रीलंका को बड़ा स्कोर नहीं करने दिया। श्रीलंकाई टीम आठ विकेट खोकर किसी तरह 133 रन ही बना सकी। फखर जमां और साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन फिर श्रीलंका ने वापसी की। इसके बाद हुसैन और नवाज ने अर्धशतकीय साझेदारी के दम पर 18 ओवरों में पांच विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 

    इस जीत के बाद पाकिस्तान ने अपनी फाइनल में जाने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। वहीं श्रीलंका का फाइनल का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। 

    दमदार शुरुआत के बाद फेल पाकिस्तान

    फखर और फरहान ने पहले विकेट के लिए 45 रन जोड़ लिए थे। छठा ओवर फेंकने आए तीक्षणा ने इस ओवर में पाकिस्तान को दो झटके देकर उसे दबाव में ला दिया। तीक्षणा ने पहले फरहान को आउट किया और फिर फखर को पवेलियन भेजा। फखर को आउट करने में हसारंगा का अहम रोल रहा क्योंकि मिडऑन पर उन्होंने फखर का एक लो कैच लपका। फरहान ने 24 और फखर ने 17 रन बनाए।

    इसके बाद हसारंगा ने अपना जादू चलाया और सातवें ओवर की चौथी गेंद पर सैम अयूब को बोल्ड कर दिया। वह दो रन ही बना सके हसारंगा की गुगली का अयूब के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद नौवें ओवर की पहली गेंद पर हसारंगा ने सलमान को भी आउट कर दिया। वह पांच रन ही बना सके। मोहम्मद हारिस भी कुछ खास नहीं कर सके और दुश्मंथा चामीरा की गेंद पर बोल्ड हो गए। वह 13 रन ही बना सके।

    यहां से फिर हुसैन और नवाज ने पाकिस्तान को संभाला और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। हुसैन 32 रन बनाकर नाबाद रहे तो नवाज 38 रन बनाकर नाबाद रहे। 

    श्रीलंका की खराब शुरुआत

    इससे पहले, टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में कुशल मेंडिस पवेलियन लौट गए, और इसके बाद पाथुम निसांका भी जल्दी आउट हो गए। शुरुआती झटकों ने श्रीलंका के खेल को पूरी तरह प्रभावित किया और टीम कभी भी स्थिति को संभाल नहीं पाई। अफरीदी ने पहले ही ओवर में श्रीलंका के बल्लेबाजों पर दबाव डाला।

    निसांका ने अफरीदी की गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर विकेटकीपर मोहम्मद हारिस को कैच दे बैठे। तीसरे विकेट के लिए कप्तान चरिथा असालंका और कुसल परेरा ने 25 रन की साझेदारी कर थोड़ी राहत दी। दोनों बल्लेबाजों ने एक-एक छक्का लगाकर दर्शकों को उम्मीद दी, लेकिन यह साझेदारी लंबी नहीं चली।

    परेरा ने हारिस रऊफ की गेंद को चिप करने की कोशिश की, लेकिन फहीम अशरफ ने शानदार डाइविंग कैच पकड़कर उनका अंत कर दिया। आठवें ओवर में श्रीलंका को लगातार झटके लगे। असालंका और दासुन शानाका पवेलियन लौट गए, जिससे स्कोर पांच विकेट पर 58 रन हो गया था।

    मेंडिस का अर्धशतक

    कामिंदु मेंडिस ने 44 गेंदों में 50 रन की पारी खेलकर टीम को थोड़ा संभाला और चमिका करुणारत्ने के साथ सातवें विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी की। हालांकि मेंडिस का यह प्रयास भी पर्याप्त नहीं था। शुरुआती झटकों ने श्रीलंका की पारी को पूरी तरह प्रभावित किया और टीम अंतत: केवल 133 रन ही बना सकी। इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान की गेंदबाजी की ताकत को साबित किया और उन्हें मैच में बढ़त दिलाई। पाकिस्तान की ओर से शाहीन शाह अफरीदी ने तीन और हारिस रऊफ ने दो विकेट लिए।

    यह भी पढ़ें- 'कोई वैसे गेंदबाज नहीं बचे…', Abhishek Sharma के बयान से पाकिस्तान को जरूर लगेगी मिर्ची! सहवाग ने दी ये नसीहत

    यह भी पढ़ें- SL vs BAN: पिता के निधन के बाद मैदान पर उतरे दुनित वेलालेगे, श्रीलंकाई टीम ने इस तरह दी श्रद्धांजलि