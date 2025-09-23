'कोई वैसे गेंदबाज नहीं बचे…', Abhishek Sharma के बयान से पाकिस्तान को जरूर लगेगी मिर्ची! सहवाग ने दी ये नसीहत

उन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्के लगाए और भारत को 172 रनों का लक्ष्य 7 गेंद शेष रहते ही दिला दिया। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी जैसे तेज गेंदबाज़ों का सामना करते हुए भी अभिषेक ने बिना दबाव लिए शानदार प्रदर्शन कर हर किसी का दिल जीता।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virender Sehwag on Abhishek Sharma: एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ 74 रनों की पारी खेली।

मैच के बाद सोनी लिव पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) से बातचीत में अभिषेक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम में अब वैसे गेंदबाज नहीं हैं, जिनका सामना सहवाग के समय हुआ करता था।

Abhishek Sharma ने पाक गेंदबाजों को लेकर क्या कहा?

दरअसल, भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने कहा कि जो वीरू पाजी ने गेंदबाजों को मारा है, वैसे गेंदबाज अब पाकिस्तान के पास नहीं हैं।

इस बातचीत में वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने अभिषेक को खास सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि अब समय है कि वह 50 और 70 रन की पारियों को शतक में बदलें। सहवाग ने कहा,

"जब भी आप 70 तक पहुंचो, शतक मिस मत करना। सुनील गावस्कर ने मुझसे कहा था कि जब करियर खत्म होगा तो सबसे ज्यादा अफसोस वही पारियों का होगा जो 70-80 पर छूट गईं। अगर उन मौकों को शतक में बदलो तो करियर में और ज्यादा सैकड़े होंगे। जब तुम अच्छा खेल रहे हो, कोशिश करो नॉट आउट जाने की।"

वहीं, वीडियो के अंत में गौरव कपूर ने हंसी-मजाक करते हुए कहा कि वीरू आपको कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि करीब 10-15 मिनट में युवराज सिंह का फोन इन्हें आ जाएगा। वो भी यहीं बोलेंगे। इस पर अभिषेक (Abhishek Sharma) हंसते हुए कि हां 100 प्रतिशत उनका ये ही आएगा। जब छक्का मारा है तो दूसरे को भी मौका दे दें। मैं इस पर काम कर रहा हूं।

Abhishek Sharma का Asia Cup में प्रदर्शन

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में अब तक खेले गए 4 मैचों में कुल 173 रन बनाए हैं। वह अभी तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। उन्होंने 4 पारियों में 43 की औसत से बैटिंग की है और एक बार अर्धशतकीय पारी खेली है।

