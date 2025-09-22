Language
    'आज मुझे पापा की याद आ गई', बैटिंग के दौरान गिल से क्‍या होती है बात? अभिषेक शर्मा ने उठाया राज से पर्दा

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:34 PM (IST)

    एशिया कप 2025 में रविवार का भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान को 6 विकेट से हराया। भारत की जीत के हीरो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल रहे। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी हुई। गिल जहां फिफ्टी से चूक गए तो वहीं शर्मा ने अर्धशतक लगाया। मैच के बाद भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा से बात की।

    अभिषेक शर्मा ने खोले कई राज। इमेज- बीसीसीआई

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में रविवार का भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान को 6 विकेट से हराया। भारत की जीत की पटकथा अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने लिखी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी हुई।

    गिल जहां फिफ्टी से चूक गए तो वहीं शर्मा जी के लड़के ने तूफानी अर्धशतक लगाया। मैच के बाद भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा से बात की। बीसीसीआई ने इस बातचीत का वीडियो एक्‍स पर शेयर किया है।

    पंजाब के लिए खेलते हैं गिल और शर्मा

    सूर्या ने कहा कि पाजी मैंने अभी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बोला कि आप और गिल फायर हैं। एक ही राज्‍य से आते हो। क्‍या बात करते हो जब आप साथ खेलते हो? इसके जवाब में अभिषेक शर्मा ने कहा, "हमारी अंडर 12 से वही बात हो रही है, हम एक दूसरे को इतने अच्‍छे से जानते हैं कि मुझे पता है कि वह कब मारने वाला है, क्‍या मारने वाला है। उसको भी पता है कि मैं अभी ये शॉट मार सकता हूं। हमारी आंखों-आंखों में बातचीत हो जाती है।"

    आंखों-आंखों में होता इशारा

    स्‍काई ने कहा मैंने देखा है कि आंखों-आंखों में वह आपको टाइट रन दौड़ा देता है। इस पर शर्मा ने कहा, "मैंने उसको बोला है थोड़ा बता दिया कर तो मैं तैयार रहूंगा। जैसे वह बल्‍लेबाजी करता है तो लगता नहीं है कि धीमे से खेल देगा। भारतीय कप्‍तान ने पूछा कि टूर्नामेंट में आपकी बॉलिंग देखने को मिलेगी क्‍या? इस पर भारतीय सलामी बल्‍लेबाज ने कहा, जैसे-जैसे यह टर्नामेंट आगे जा रहा है, मेरे कप्‍तान को मुझ पर पूरा भरोसा है। मुझे भी अपने आप पर पूरा भरोसा है।"

    पापा की याद आ गई

    सेल्‍फलेस क्रिकेट को लेकर शर्मा ने कहा, "आज मुझे अपने पापा की याद आ गई। जैसे आप खड़े होकर बोल रहे थे कि 1 रन ले ले तो वैसे ही मेरे पापा भी करते थे। जब-जब फैमली मैच देखने आती है तो हम मैच जीतते हैं। ऐसे में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्‍छा चल रहा है। आज भी हम एकतरफा जीते। जब घर वाले मैच देखने आते हैं तो अच्‍छा लगता है।"

    तूफानी फिफ्टी लगाई

    भारत के सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्‍होंने 6 चौके और 5 सिक्‍स लगाए। वहीं शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन की अहम पारी खेली। सूर्यकुमार यादव ने 3 गेंदों का सामना किया पर उनका खाता नहीं खुला। अंत में तिलक वर्मा ने नाबाद 30 रन बनाकर भारत को जीत दिला दी।

