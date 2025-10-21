PAK vs SA: गेंदबाजों के नाम रहा दूसरा दिन, मुश्किल में फंसी साउथ अफ्रीका को ट्रिस्टन स्टब्स से आस

Language
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:18 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के गेंदबाजों ने रावलपिंडी टेस्ट मैच के दूसरे दिन शानदार खेल दिखाया। दिन का अंत होने तक साउथ अफ्रीका परेशानी में है और उसकी सारी उम्मीदें ट्रिस्टन स्टब्स से टिकी हैं। 

    रावलपिंडी में गेंदबाजों ने दिखाया दम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन मंगलवाप गेंदबाजों के नाम रहा। दूसरे दिन दोनों टीमों के बीच कुल नौ बल्लेबाज आउट हुए। दिन का अंत होने तक साउथ अफ्रीका ने अपने चार विकेट खोकर 185 रन बना लिए हैं। वह अभी भी पाकिस्तान से 148 रन पीछे है।

    स्टम्प्स तक ट्रिस्टन स्टब्स 68 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके साथ काइल वेरीयेने 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका की पूरी उम्मीदें इस जोड़ी पर ही टिकी हैं। अगर ये जोड़ी आउट हो गई तो फिर मेहमान टीम का पाकिस्तान के स्कोर के पास जाना भी मुश्किल हो जाएगा।

    शकील का अर्धशतक

    पाकिस्तान ने दिन की शुरुआत पांच विकेट के नुकसान पर 259 रनों के साथ की थी। सउद शकील ने 42 और सलमान अगा ने 10 रनों से आगे अपनी पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने टीम का स्कोर 316 तक पहुंचा दिया था तभी केशव महाराज ने सलमान को आउट कर पाकिस्तान को छठा झटका दिया। पांच रन बाद शकील भी आउट हो गए। उन्हें भी महाराज ने आउट किया। शकील ने 147 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 66 रन बनाए। सलमान ने 76 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली। इन दोनों के आउट होने के बाद पाकिस्तानी टीम लगातार विकेट खोती रही और 333 रनों पर ऑल आउट हो गई।

    साउथ अफ्रीका लड़खड़ाई

    साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत तो करने में सफल रहे लेकिन उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके। रियान रिकेलटन को शाहीन शाह अफरीदी ने 22 के कुल स्कोर पर आउट किया। रियान सिर्फ 14 रन ही बना सके। साजिद खान ने एडेन मार्करम को आउट कर साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका दिया। वह 62 गेंदों पर 32 रन बना सके। अपनी पारी में उन्होंने चार चौके और एक छक्का मारा।

    स्टब्स और टोनी डी जॉर्जी ने एक साझेदारी की और टीम को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 113 रन जोड़े। जोर्जी को डेब्यू कर रहे आसिफ अफरीदी ने आउट किया। वह 93 गेंदों पर एक चौके और दो छक्कों की मदद से 55 रन बना सके। डेवाल्ड ब्रेविस खाता नहीं खोल पाए। इसके बाद कोई और विकेट नहीं गिरा।

    पाकिस्तान के लिए आसिफ ने दो विकेट लिए। साजिद और शाहीन ने एक-एक विकेट लिया।

