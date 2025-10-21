Mohammad Rizwan से छीनी गई ODI कप्तानी, पाकिस्तान ने Shaheen Afridi को सौंपी टीम की कमान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Pakistan ODI Captain Shaheen Afridi: पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी में एक और नया मोड़ आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया। उनकी जगह अब तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को नया वनडे कप्तान बनाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिजवान ने अभी पिछले साल अक्टूबर में ही 50 ओवर फॉर्मेट (वनडे) में कप्तानी संभाली थी, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। हैरानी की बात ये है कि अब शाहीन ही अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम की अगुवाई करेंगे। पिछले 12 महीनों में पाकिस्तान की वनडे कप्तानी में यह तीसरा बदलाव है।

Shaheen Afridi बने पाकिस्तान के नए ODI कप्तान 25 साल के शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ने मोहम्मद रिजवान की जगह ली, जो पिछले साल अक्टूबर में बाबर आजम के इस्तीफे के बाद वनडे टीम के कप्तान बने थे। लेकिन रिज़वान की कप्तानी में पाकिस्तान का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इस साल हुई चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ग्रुप ए में सबसे नीचे रहा, जबकि भारत, न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश उससे ऊपर थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बताया कि शाहीन की नियुक्ति इस्लामाबाद में हुई एक बैठक के बाद की गई।