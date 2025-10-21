Mohammad Rizwan से छीनी गई ODI कप्तानी, पाकिस्तान ने Shaheen Afridi को सौंपी टीम की कमान
Shaheen Afridi: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम की कप्तानी से हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को नया कप्तान नियुक्त किया है। रिजवान ने पिछले साल अक्टूबर में ही कप्तानी संभाली थी, लेकिन उनके नेतृत्व में टीम का प्रदर्शन खराब रहा, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी में। शाहीन अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में टीम की अगुवाई करेंगे। यह पिछले 12 महीनों में पाकिस्तान की वनडे कप्तानी में तीसरा बदलाव है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Pakistan ODI Captain Shaheen Afridi: पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी में एक और नया मोड़ आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया। उनकी जगह अब तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को नया वनडे कप्तान बनाया गया है।
रिजवान ने अभी पिछले साल अक्टूबर में ही 50 ओवर फॉर्मेट (वनडे) में कप्तानी संभाली थी, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। हैरानी की बात ये है कि अब शाहीन ही अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम की अगुवाई करेंगे। पिछले 12 महीनों में पाकिस्तान की वनडे कप्तानी में यह तीसरा बदलाव है।
Shaheen Afridi बने पाकिस्तान के नए ODI कप्तान
25 साल के शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ने मोहम्मद रिजवान की जगह ली, जो पिछले साल अक्टूबर में बाबर आजम के इस्तीफे के बाद वनडे टीम के कप्तान बने थे।
लेकिन रिज़वान की कप्तानी में पाकिस्तान का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इस साल हुई चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ग्रुप ए में सबसे नीचे रहा, जबकि भारत, न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश उससे ऊपर थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बताया कि शाहीन की नियुक्ति इस्लामाबाद में हुई एक बैठक के बाद की गई।
PCB के बयान के मुताबिक,
चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन भी मौजूद थे। बैठक में फैसला हुआ कि शाहीन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे।
पीसीबी
बता दें कि पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज 4, 6 और 8 नवंबर को फैसलाबाद में खेली जाएगी।
मोहम्मद रिजवान का बतौर वनडे कप्तान प्रदर्शन
मोहम्मद रिजवान ने बतौर वनडे कप्तान अच्छी शुरुआत की थी। नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से जीत मिली, जो 22 सालों में पाकिस्तान की पहली जीत थी। इसके बाद पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से उनके घर में हराया और जिम्बाब्वे को 2-1 से हराया। लेकिन 2025 में प्रदर्शन गिर गया।
पाकिस्तान पहले घरेलू त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल न्यूजीलैंड से हारा, फिर फरवरी में चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले ही राउंड में बाहर हो गया। सबसे बुरा हाल तब हुआ जब वेस्टइंडीज में पाकिस्तान को 2-1 से हार मिली, जो पिछले 34 सालों में वहां पहली सीरीज हार थी।
