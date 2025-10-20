Language
    PAK vs SA Test: रिटायरमेंट की उम्र में हुआ डेब्यू, 38 साल के अफरीदी को मिला पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट खेलने का मौका

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:30 PM (IST)

    Asif Afridi Test Debut: पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच का आगाज हो चुका है। लाहौर में पहला टेस्ट हारने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम अब रावलपिंडी में पाकिस्तान के सामने है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

    आसिफ अफरीदी ने किया टेस्ट डेब्यू।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में लेफ्ट-आर्म स्पिनर आसिफ अफरीदी को अपना टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। दिलचस्प बात ये है कि आसिफ अफरीदी ने रिटायरमेंट की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया है।

    आसिफ अफरीदी को तेज गेंदबाज हसन अली की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया। 38 साल और 299 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने के बाद आसिफ पाकिस्तान के इतिहास में तीसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। शाहीन शाह अफरीदी ने आसिफ को टेस्ट डेब्यू कैप सौंपी।

    ऐसा रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट

    पेशावर के इस 38 साल के क्रिकेटर ने अब तक 57 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 95 पारियों में 198 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान 13 बार एक पारी में पांच विकेट चटकाने का कमाल किया हैं। पाकिस्तान के सबसे उम्रदराज टेस्ट डेब्यू खिलाड़ी मिरान बख्श हैं, जिन्होंने 29 जनवरी 1955 को भारत के खिलाफ लाहौर में 47 साल और 284 दिन की उम्र में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था।

    इसके अलावा, अमीर एलाही ने 16 अक्टूबर 1952 को भारत के खिलाफ दिल्ली में 44 साल और 45 दिन की उम्र में पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किया था। अमीर टेस्ट डेब्यू करने वाले पाकिस्तान दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं।

    इतिहास के सबसे उम्रदराज 

    गौरतलब हो कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे उम्रदराज टेस्ट डेब्यू का रिकॉर्ड इंग्लैंड के जेम्स साउथर्टन के नाम दर्ज है। साउथर्टन 15 मार्च 1877 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 49 साल और 119 दिन की उम्र में अपना पहला टेस्ट खेला।

    वहीं, 21वीं सदी में सबसे उम्रदराज टेस्ट डेब्यू का रिकॉर्ड एड जॉयस के नाम है। उन्होंने 11 मई 2018 को आयरलैंड के लिए पाकिस्तान के खिलाफ डबलिन (मलाहाइड) में 39 साल और 231 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था।

    पाकिस्तान की प्लेइंग 11:-

    अब्दुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, नोमान अली, साजिद खान, शाहीन अफरीदी, आसिफ अफरीदी।