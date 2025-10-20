Language
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 07:46 PM (IST)

    पाकिस्‍तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच सोमवार को दूसरे टेस्‍ट के पहले दिन का खेल संपन्‍न हुआ। पाकिस्‍तान के कप्‍तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया। मेजबान टीम ने पहले दिन स्‍टंप्‍स तक 91 ओवर में 5 विकेट खोकर 259 रन बनाए। स्‍टार बल्‍लेबाज बाबर आजम एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। शान मसूद और शफीक ने जमाए अर्धशतक।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच सोमवार को दूसरे व अंतिम टेस्‍ट शुरू हुआ। पाकिस्‍तान के कप्‍तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया। रावलपिंडी में खेले जा रहे टेस्‍ट मैच के पहले दिन स्‍टंप्‍स तक पाकिस्‍तान ने 91 ओवर में 5 विकेट खोकर 259 रन बनाए।

    पाकिस्‍तान के लिए ओपनर अब्‍दुल्‍लाह शफीक (57) और कप्‍तान शान मसूद (87) ने अर्धशतक जमाए। सउद शकील (42*) ने भी दमदार पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज और साइमन हार्मर को दो-दो विकेट मिले। कगिसो रबाडा के खाते में एक विकेट आया।

    शफीक ने दिलाई दमदार शुरुआत

    टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान को ओपनर्स अब्‍दुल्‍लाह शफीक और इमाम उल हक (17) ने सधी हुई शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 35 रन जोड़े। साइमन हार्मर ने इमाम उल हक को क्‍लीन बोल्‍ड करके इस साझेदारी को तोड़ा।

    इसके बाद शफीक और कप्‍तान शान मसूद (87) ने दूसरे विकेट के लिए 111 रन की साझेदारी करके टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। शफीक को हार्मर ने विकेटकीपर वेरेनी के हाथों कैच आउट कराकर दक्षिण अफ्रीका को बड़ी सफलता दिलाई। शफीक ने 146 गेंदों में चार चौके की मदद से 57 रन बनाए।

    बाबर फ्लॉप

    शफीक के आउट होने के बाद बाबर आजम क्रीज पर आए। बाबर ने तीन चौके जड़कर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए, लेकिन वो एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। केशव महाराज की गेंद पर आजम ने डी जॉर्जी को कैच थमाया और पवेलियन की राह पकड़ी। वो महज 16 रन बना सके।

    यहां से शान मसूद को सउद शकील (42*) का साथ मिला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी करके पाकिस्‍तान को 200 रन के पार लगाया। मसूद को महाराज ने यानसेन के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्‍तान को करारा झटका दिया। मसूद ने 176 गेंदों में दो चौके और तीन छक्‍के की मदद से 87 रन बनाए।

    बराबरी का रहा मुकाबला

    सउद शकील और मोहम्‍मद रिजवान (19) ने पांचवें विकेट के लिए 34 रन जोड़े। पाकिस्‍तान का स्‍कोर 250 रन के करीब था कि तब कगिसो रबाडा ने रिजवान को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया। सउद शकील के साथ सलमान आगा (10*) क्रीज पर जमे रहे।

    पहले दिन के खेल पर गौर करें तो पाकिस्‍तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच गेंद और बल्‍ले का बराबरी का मुकाबला देखने को मिला। प्रोटियाज गेंदबाज जहां पांच विकेट लेने में कामयाब रहे तो पाकिस्‍तान 250 से ज्‍यादा का स्‍कोर बनाने में कामयाब रहा। दूसरे दिन देखना दिलचस्‍प होगा कि पाकिस्‍तान 400 का आंकड़ा पार कर पाएगा या नहीं।

