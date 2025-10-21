Keshav Maharaj ने पाकिस्तान की धरती पर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 7 विकेट लेकर मचा दी सनसनी
केशव महाराज ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट लिए, जिससे पाकिस्तान की टीम 333 रन पर ऑलआउट हो गई। चोट से वापसी करते हुए, महाराज ने रावलपिंडी में 7/102 का आंकड़ा दर्ज किया, जो पाकिस्तान में किसी भी दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में तीन बार 7 या उससे अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Keshav Maharaj Wickets: बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज केशव महाराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की पहली पारी में मिडिल और लोअर ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया। चोट से उबरकर वापसी करने वाले महाराज ने 7 विकेट लेकर पाकिस्तान को 333 रन पर ऑलआउट कर दिया। यह मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है।
Keshav Maharaj ने 7 विकेट लेकर रचा इतिहास
दरअसल, दूसरे दिन (PAK vs SA) की शुरुआत दोनों टीमों के लिए बराबरी की स्थिति से हुई थी। पाकिस्तान ने पहले दिन 259/5 रन बना लिए थे। दूसरे दिन की शुरुआत में सलमान आगा और सऊद शकील ने थोड़ी अच्छी साझेदारी की, लेकिन इसके बाद टीम पटरी से उतर गई।
जब स्कोर 316/5 था, तब तक सब ठीक लग रहा था, लेकिन इसके बाद पूरी टीम सिर्फ 333 रन पर ढेर हो गई। दूसरे दिन गिरे सभी 5 विकेट केशव महाराज ने लिए। उन्होंने पहले दिन भी 2 विकेट चटकाए थे। इस तरह केशव महाराज (keshav Maharaj) ने पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाया है।
महाराज ने 7 विकेट देकर 102 रन खर्च किए, जो अब तक पाकिस्तान में किसी भी दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पॉल एडम्स के नाम था, जिन्होंने 2003 में लाहौर टेस्ट में 7/128 का आंकड़ा हासिल किया था।
इसके अलावा महाराज ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में नया स्थापित कर दिया है। महाराज अब WTCमें तीन बार 7 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने भारत के आर अश्विन, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और पाकिस्तान के नोमान अली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। यही नहीं, महाराज एशिया में 50 विकेट पूरे करने वाले तीसरे साउथ अफ्रीकी गेंदबाज और पहले स्पिनर बन गए हैं।
अब तक के टॉप प्रदर्शन (पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों द्वारा)
केशव महाराज – 7/102 (रावलपिंडी, 2025)
पॉल एडम्स – 7/128 (लाहौर, 2003)
WTC में एक पारी में सबसे ज्यादा 7 या अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज
3 - केशव महाराज (vs बांग्लादेश दो बार, vs पाकिस्तान)
2 - आर अश्विन (vs साउथ अफ्रीका 2019, vs वेस्टइंडीज 2023)
2 - मैट हेनरी (vs साउथ अफ्रीका 2022, vs ऑस्ट्रेलिया 2024)
2 - नोमान अली (vs श्रीलंका 2023, vs इंग्लैंड 2024)
2 - साजिद खान (vs बांग्लादेश 2021, vs इंग्लैंड 2024)
WTC में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर
9 - प्रभात जयसूर्या (श्रीलंका)
8 - नोमान अली (पाकिस्तान), तैजुल इस्लाम (बांग्लादेश)
7 - केशव महाराज (साउथ अफ्रीका)
6 - रवींद्र जडेजा (भारत), एजाज पटेल (न्यूजीलैंड)
5 - अक्षर पटेल (भारत)
