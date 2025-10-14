SL W vs NZ W: बारिश ने फेरा न्यूजीलैंड के अरमानों पर पानी, नीलाक्षिका का तूफानी अर्धशतक जाया
श्रीलंकाई टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू और नीलाक्षिका ने शानदार अर्धशतक जमाया लेकिन बारिश ने दोनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। श्रीलंकाई पारी के बाद बारिश आ गई और फिर मैच नहीं हो सका।
पीटीआई, कोलंबो: नीलाक्षिका डी सिल्वा के महिला वनडे विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक के बूते श्रीलंकाई टीम ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध छह विकेट पर 258 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। हालांकि, श्रीलंकाई टीम की पारी के बाद बारिश ने दस्तक दी और फिर न्यूजीलैंड की पारी नहीं हो सकी जिससे मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका।
नीलाक्षिका ने केवल 26 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और 28 गेंदों में सात चौके व एक छक्के की मदद से नाबाद 55 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान चामरी अटापट्टू (53) ने भी अर्धशतकीय पारी खेली।
जीत की तलाश में श्रीलंका
टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऊपरी क्रम में एक रणनीतिक बदलाव किया। 20 वर्षीय विश्मी गुणारत्ने को कप्तान के साथ ओपनिंग करने के लिए भेजा गया, जिसका शुरुआती फायदा मिला। युवा विश्मी (42) के साथ अट्टापट्टू ने 101 रनों की प्रारंभिक साझेदारी के साथ एक मजबूत नींव रखी। इस जोड़ी ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और पहले 10 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 52 रन बनाए। हसिनी परेरा ने भी 44 रनों की अहम पारी खेली।
न्यूजीलैंड की फिल्डिंग ने किया निराश
वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में क्षेत्ररक्षण में अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी और कई मौकों पर टीम ने श्रीलंका की दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के आउट, रन आउट के मौके गंवाए, लेकिन पावर प्ले के बाद उन्होंने चौके-छक्कों को कम करते हुए मुकाबले में कुछ हद तक वापसी की। इसके बाद परेरा और हर्षिता समरविक्रमा (26) ने 58 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान सोफी डिवाइन ने सर्वाधिक तीन और ब्री इलिंग ने दो विकेट लिए।
