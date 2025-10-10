Language
    NZ W vs BAN W: न्‍यूजीलैंड ने आखिरकार चखा पहली जीत का स्‍वाद, बांग्‍लादेश को एकतरफा मैच में बड़े अंतर से रौंदा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:08 PM (IST)

    न्‍यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 में शुक्रवार को बांग्‍लादेश को 100 रन के विशाल अंतर से मात दी। इसी के साथ न्‍यूजीलैंड ने मौजूदा टूर्नामेंट में पहली जीत का स्‍वाद चखा। न्‍यूजीलैंड की जीत में ब्रूक हालीडे, कप्‍तान सोफी डिवाइन, जेसन कर और ली ताहुहू चमकी। इस जीत के साथ न्‍यूजीलैंड की टीम प्‍वाइंट्स टेबल में पांचवें स्‍थान पर पहुंची।

    न्‍यूजीलैंड ने बांग्‍लादेश को 100 रन से हराया

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। प्‍लेयर ऑफ द मैच ब्रूक हालीडे (69) और कप्‍तान सोफी डिवाइन (63) की उम्‍दा पारियों के बाद जेस कर (3 विकेट) व ली ताहुहू (3 विकेट) के दम पर न्‍यूजीलैंड ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 में जीत का स्‍वाद चखा।

    न्‍यूजीलैंड ने गुवाहाटी में खेले गए टूर्नामेंट के 11वें मैच में बांग्‍लादेश को 100 रन से पटखनी दी। कीवी टीम की यह तीन मैचों में पहली जीत रही और वो प्‍वाइंट्स टेबल में तीसरे स्‍थान पर पहुंच गई है।

    न्‍यूजीलैंड ने पहले बल्‍लेबाजी की और निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 227 रन बनाए। जवाब में बांग्‍लादेश की पूरी टीम 39.5 ओवर में 127 रन पर ढेर हो गई। बांग्‍लादेश की कोई बैटर अर्धशतक नहीं जमा सकी।

    कर-ताहुहू का आक्रमण

    228 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी बांग्‍लादेश की शुरुआत रोसमैरी मायर ने बिगाड़ी। उन्‍होंने ओपनर शरमीन अख्‍तर (3) को क्‍लीन बोल्‍ड किया। जेस कर ने जल्‍द ही दूसरी ओपनर रुबया हैदर (4) को डिवाइन के हाथों कैच आउट कराया।

    बांग्‍लादेश के मिडिल ऑर्डर ने भी कीवी गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। कप्‍तान निगार सुल्‍ताना (4), शोभना मोस्‍तारी (2) और सुमैया अख्‍तर (1) जल्‍दी-जल्‍दी पवेलियन लौटी। फहीमा खातून (34) ने एक छोर संभाला, लेकिन वो अच्‍छा साथ पाने को तरसी।

    शोरना अख्‍तर (1), नाहिदा अख्‍तर (17) राबया खान (25), निशिता अख्‍तर (5) ने भी अपने विकेट आसानी से गंवाएं। फहीमा खातून आउट होने वाली आखिरी बैटर रहीं। न्‍यूजीलैंड की तरफ से जेस कर और ली ताहुहू को तीन-तीन विकेट मिले। रोसमैरी मायर ने दो विकेट चटकाए। एमेलिया कर और ईडन कार्सन को एक-एक सफलता मिली।

    खराब शुरुआत से उबरी न्‍यूजीलैंड टीम

    वहीं, पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी न्‍यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। उसने 38 रन के स्‍कोर पर तीन विकेट गंवा दिए थे। सूजी बेट्स (29), जॉर्जिया प्‍लीमर (4) और एमेलिया कर (1) जल्‍दी-जल्‍दी आउट हुईं। यहां से कप्‍तान सोफी डिवाइन (63) और ब्रूक हालीडे (69) ने पारी को संभाला।

    दोनों ने चौथे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी करके न्‍यूजीलैंड को 150 रन पर पहुंचाया। बांग्‍लादेश ने वापसी के संकेत दिए। फहीमा खातून और अख्‍तर निशी ने क्रमश: हालीडे व डिवाइन के शिकार किए।

    मैडी ग्रीन (25) ने निचले क्रम में उपयोगी योगदान देकर न्‍यूजीलैंड को सम्‍मानजनक स्‍कोर तक पहुंचाया। बांग्‍लादेश की तरफ से राबया खान ने सबसे ज्‍यादा 3 विकेट झटके। मरूफा अख्‍तर, नाहिदा अख्‍तर, निशिता अख्‍तर और फहीमा खातून के खाते में एक-एक विकेट आया।

