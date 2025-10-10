'मैंने सुसाइड करने की कोशिश की', कार एक्सीडेंट के बाद मुश्किल हो गई थी क्रिकेटर की जिंदगी, सुनाई कमबैक की पूरी कहानी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीकी सलामी बल्लेबाज ताजमीन ब्रिट्स ने क्रिकेट में वापसी के अपने अद्भुत सफर के बारे में खुलकर बात की। अंजुम चोपड़ा से बात करते हुए ब्रिट्स ने याद किया कि कार दुर्घटना के बाद जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी। एक ऐसा दौर जब उन्होंने दिशा और उद्देश्य खो दिया था। उन्होंने बताया कि वह आत्महत्या तक करने की सोच चुकी थीं।

ताजमीन ने अब खुद को साउथ अफ्रीका की एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया है। मौजूदा वनडे विश्व कप में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। पारी की नींव रखी और अपनी टीम को एक यादगार जीत दिलाई। उनके संयमित स्ट्रोक्स और दबाव को झेलने की क्षमता ने उन्हें मैच-विजेता बना दिया है। हालांकि, यह सफर आसान नहीं रहा।

'सुसाइड करना चाहती थी'

ब्रिट्स ने कहा, यह आसान नहीं था। मैं कई बार आत्महत्या करना चाहती थी; मेरे मन में ये विचार भी आए और मैंने कोशिश भी की, लेकिन मेरे माता-पिता खासकर मेरी मां, बहुत सहयोगी रहे। मुझे अपने मन को शांत करने के लिए मदद लेनी पड़ी, लेकिन यह आसान नहीं था। मैं कई बार निराश हुई, अब भी कभी-कभी होती हूं, लेकिन यह खेल का हिस्सा है।

करियर ने लिया अजीब मोड़

उन्होंने बताया, एक शाम जब वह एक बार के बाहर बैठी थीं तो उनकी कमबैक की कहानी ने एक आश्चर्यजनक मोड़ ले लिया। उन्होंने याद करते हुए कहा, एक आदमी महिला क्रिकेटरों की तलाश में आया, वह नॉर्थ वेस्ट का कोच था। मेरे दोस्तों ने उसे बताया कि मैं क्रिकेट खेलती थी और बात-बात पर बात आगे बढ़ती गई। उस अचानक हुई मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया।

मौकों को भुनाया

बता दें कि ताजमीन ने क्रिकेट में वापसी से पहले जेवलिन में वापसी की कोशिश की थी। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि नियति की कुछ और ही योजना थी। उन्होंने कहा, शायद यह भगवान का मुझे नई दिशा देने का तरीका था।

गौरतलब हो कि उनका सफर दृढ़ता, अनुशासन और जब भी अवसर मिलें उन्हें भुनाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। असफलताओं से उबरने से लेकर सबसे बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन करने तक, ताजमीन ब्रिट्स एक ऐसे खिलाड़ी की भावना का प्रतीक हैं जो हार नहीं मानती।