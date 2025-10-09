IND W vs SA W: ऋचा घोष ने बल्ले से मचाई तबाही, झटके में कर दिए कई रिकॉर्ड्स धराशायी; पीछे छूटीं दिग्गज आस्ट्रेलियाई
ऋचा घोष मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी थी तो उस समय टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 102 रन था। यहां से ऋचा ने एक छोर से पारी को संभालने के साथ रन गति को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। ऋचा को जब स्नेह राणा का साथ मिला तो दोनों ने मिलकर 88 रन की साझेदारी कर ली।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 22 साल की भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष का महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रौद्र रूप देखने को मिला। ऋचा ने सिर्फ 77 गेंद का सामना करते हुए 11 चौके और 4 दमदार छक्कों की मदद से 94 रनों की पारी खेली। ऋचा ने अपनी इस पारी के दम पर जहां वनडे करियर में 1000 रनों का आंकड़ा पूरा किया तो वहीं, उन्होंने कई और नए रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए।
मैच में जब ऋचा घोष मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी थी तो उस समय टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 102 रन था। यहां से ऋचा ने एक छोर से पारी को संभालने के साथ रन गति को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। ऋचा को जब स्नेह राणा का साथ मिला तो दोनों ने मिलकर 88 रन की साझेदारी कर ली।
क्लोए ट्रेयोन का तोड़ा रिकॉर्ड
जैसी ही ऋचा ने 75 रन बनाए। वैसे ही महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में नंबर-8 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। जिसमें उन्होंने क्लोए ट्रेयोन के 74 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। साथ ही वह भारत के लिए नंबर-8 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं।
मेग लैनिंग और एलिसा हीली को छोड़ा पीछे
महिला वनडे क्रिकेट में ऋचा घोष अब सबसे कम गेंदो में 1000 रनों का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी सबसे तेज बल्लेबाज बन गई हैं। ऋचा घोष ने अपने 1000 वनडे रन 1010 गेंद में पूरे किए। इस मामले में उन्होंने मेग लैनिंग और एलिसा हीली को पीछे छोड़ दिया।
गेंदों के लिहाज से तेज 1000 वनडे रन-
- 917 ऐश गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया)
- 943 नैट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड)
- 1,010 ऋचा घोष (भारत)
- 1,011 मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया)
- 1,022 एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया)
विश्व कप में नंबर 8 या उससे नीचे 50 से अधिक स्कोर करने वाली भारतीय बल्लेबाज-
- 94 - ऋचा घोष (भारत-विजेता) बनाम दक्षिण अफ्रीका-विजेता, वाइजैग, 2025
- 67 - पूजा वस्त्राकर (भारत-महिला) बनाम पाक-विजेता, माउंट माउंगानुई, 2022
- 57 - अमनजोत कौर (भारत-महिला) बनाम श्रीलंका-विजेता, गुवाहाटी, 2025
- 51* - अलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया-विजेता) बनाम पाक-विजेता, कोलंबो, 2025
भारतीय महिला टीम के लिए वनडे में 1000+ रन
- मिताली राज
- स्मृति मंधाना
-हरमनप्रीत कौर
- अंजुम चोपड़ा
- दीप्ति शर्मा
-पुनम राऊत
-जया शर्मा
-अंजू जैन
- झूलन गोस्वामी
- जेमिमा रोड्रिग्स
- हेमलता काला
- ऋचा घोष*
विश्व कप में किसी भारतीय विकेटकीपर द्वारा उच्चतम स्कोर:
- 94 - ऋचा घोष बनाम साउथ अफ्रीका, वाइजैग, 2025
- 88 - फौजेह खलीली बनाम इंग्लैंड, वांगानुई 1982
- 84* - अंजू जैन बनाम वेस्टइंडीज, नॉटिंघम 1993
गार्डनर पहले स्थान पर
महिला वनडे में सबसे कम गेंदों में हजार रन पूरे करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई टीम की खिलाड़ी एश्ली गार्डनर के नाम पर है जिन्होंने सिर्फ 917 गेंद में ये आंकड़ा हासिल किया था। नैट साइवर-ब्रंट दूसरे नंबर पर मौजूद हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।