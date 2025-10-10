ICC Women's WC 2025: भारतीय टीम कैसे सेमीफाइनल के लिए कर सकती है क्वालीफाई? आगे की राह भी आसान नहीं
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मौजूदा वनडे वर्ल्ड कप में अब तक तीन मैचों में दो जीत दर्ज की। भारतीय टीम इस समय प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम के मौजूदा टूर्नामेंट में चार मैच बचे हैं। अगर टीम को सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करना है तो जानें उसे क्या करना होगा। भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका के हाथों अपनी पहली शिकस्त सहनी पड़ी। विशाखापत्तनम में खेले गए मुकाबले में भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 7 गेंदें शेष रहते तीन विकेट की शिकस्त झेलनी पड़ी।
हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में श्रीलंका को मात देकर अपने अभियान की दमदार शुरुआत की। इसके बाद भारत ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इसके बाद उसे प्रोटियाज से शिकस्त मिली।
भारत के आगे कड़े मुकाबले
उधर, दक्षिण अफ्रीका को अपने पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट की करारी शिकस्त सहनी पड़ी थी। इसके बाद प्रोटियाज ने दमदार वापसी की और न्यूजीलैंड व भारत को मात दी। भारतीय टीम को अपना अगला मुकाबला गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। इसके बाद उसे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का सामना करना है।
बता दें कि भारतीय टीम ने तीन में से दो मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर काबिज है। भारत के दो मैचों में चार अंक है। चलिए जानते हैं कि भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या करना होगा?
भारत के समीकरण
भारतीय टीम के मौजूदा वनडे वर्ल्ड कप में चार मुकाबले बचे हैं। भारत के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का अच्छा मौका है। टीम इंडिया को अगले चार मैचों में कम से कम तीन मुकाबले जीतने होंगे, जिससे वो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी।
हालांकि, एक और हार भारत की परेशानी बढ़ा सकती है। अगर भारत को आगे शिकस्त मिली तो उसे अन्य मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। याद दिला दें कि 2022 वर्ल्ड कप में दो टीमों ने तीन जीत के साथ सेमीफाइनल में क्वालीफाई किया था जबकि भारत चार जीत के बावजूद बाहर हो गया था।
भारत के बचे हुए मुकाबले
- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - 12 अक्टूबर 2025, विशाखापत्तनम
- भारत बनाम इंग्लैंड - 19 अक्टूबर 2025, इंदौर
- भारत बनाम न्यूजीलैंड - 23 अक्टूबर 2025, नवी मुंबई
- भारत बनाम बांग्लादेश - 26 अक्टूबर 2025, नवी मुंबई।
