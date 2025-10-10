IND W vs SA W: हार के बाद बौखला गईं हरमनप्रीत कौर, टीम में बदलाव करने की कही बात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अभी तक शानदार फॉर्म में नजर आ रही भारतीय महिला क्रिकेट टीम गुरुवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गई। ये उसकी महिला वनडे वर्ल्ड कप-2025 में पहली हार है। रोमांचक मैच में साउथ अफ्रीका ने तीन विकेट से जीत हासिल की। इस हार के बाद टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया है कि कौन इसका जिम्मेदार है और उन्हें जीत हासिल करने के लिए क्या करना होगा।

भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए 49.5 ओवरों में 251 रनों पर ढेर हो गई थी। साउथ अफ्रीका ने ये टारगेट 48.5 ओवरों में हासिल कर लिया। टीम की इस जीत में नाडिने डी क्लार्क का अहम रोल रहा। इस बल्लेबाज ने 54 गेंदों पर आठ चौके और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 84 रनों की पारी खेल टीम को जीत दिलाई।

बल्लेबाजों ने किया निराश भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद माना की टीम का टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं कर सका और इसी कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। हरमनप्रीत ने अपनी टीम की बल्लेबाज ऋचा घोष और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी क्लार्क की भी तारीफ की। मैच के बाद भारतीय कप्तान ने कहा, "मैच काफी मुश्किल था। दोनों ही टीमों ने अच्छी क्रिकेट खेली। हमारी बैटिंग बिखर गई लेकिन फिर भी हम 250 रन बनाने में सफल रहे। हमें शुरुआती सफलताएं मिल गईं थीं, लेकिन क्लार्क ने शानदार बल्लेबाजी की। जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रही थीं, लग रहा था कि पिच काफी अलग है।"

हरमनप्रीत ने कहा, "ऋचा ने हमारे लिए शानदार काम किया है। आज ऋचा ने जिस तरह से हिटिंग की उसे देख अच्छा लगा। वह बड़े स्कोर तक पहुंचा सकती है। उम्मीद है कि वह इसे जारी रखेंगी। हमारे टॉप ऑर्डर ने जिम्मेदारी नहीं ली। हमें चीजें बदलनी होगी। हमें अच्छे स्कोर तक जाना होगा। काफी मुश्किल मैच था लेकिन सीखने को बहुत कुछ था।"