NZ vs WI: डफी और रॉबिनसन का धमाका...टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज को बुरी तरह हराया; घर पर न्यूजीलैंड की शाही जीत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। NZ vs WI 5th T20I Highlights: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को पांचवें टी20I मैच में 8 विकेट से मात दी और पांच मैचों की टी20 सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया। आखिरी टी20I मैच में 141 रन के लक्ष्य को कीवी टीम ने 15.4 ओवर में ही हासिल कर लिया।

टीम की तरफ से डेव्हन कॉन्वे (47*) और टिम रॉबिन्सन (45) रन की पारी खेलकर टीम को ये जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। इससे पहले जैकब डफी ने 35 रन देकर 4 विकेट लेकर वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच ही नहीं, बल्कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवॉर्ड मिला है।

NZ vs WI 5th T20I: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को बुरी तरह रौंदा दरअसल, न्यूजीलैंड की टीम ने पांचवें T20I मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 18.4 ओवर में ही 140 रन पर ढेर हो गई। विंडीज टीम के लिए सबसे ज्यादा रन रोस्टन चेस (38) बनाए। उनके अलावा रोमारियो शेफर्ड ने 36 रन बनाए। जेसन होल्डर के बल्ले से 19 गेंदों पर महज 20 रन निकले। कप्तान शाई होप 11 रन बनाकर सस्ते में आउट हुए। उनके अलावा एलिक अथनाज 1 रन ही बना सके। शेरफेन रदरफोर्ड अपना खाता तक नहीं खोल पाए और इस तरह विंडीज टीम की आखिरी टी20आई मैच में बैटिंग यूनिट फ्लॉप साबित हुई।

जैकब डफी ने एक ओवर में किए 3 शिकार वेस्टइंडीज की टीम (NZ vs WI 5th T20I Match Report) की ओर से शाई होप और अथनाज ने पारी का आगाज किया, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड के जैकब डफी (Jacob Duffy wickets) उनके लिए काल साबित हुए। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जैकब ने शाई होप को अपना शिकार बनाया। पुल शॉट खेलने के चक्कर में इस सीरीज में दूसरी बार शाई होप सस्ते में आउट हुए। डेवोन कॉनवे ने उनका कैच लपका। इस दौरान होप 11 रन ही बना सकें।

इसके बाद अगली ही गेंद पर जैकब ने ऐकीम वेन यारेल ऑगस्ट को बोल्ड किया। इस दौरान ऐकीम 8 रन ही बना पाए। फिर हैट्रिक विकेट जिस पर हर किसी की नजरें थी , लेकिन इस पर जैकब को विकेट नहीं मिला, लेकिन वह रुके नहीं और पांचवीं गेंद पर शेन रदरफोर्ड को कॉनवे के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान रदरफोर्ड अपना खाता तक नहीं खोल पाए।

NZ vs WI 5th T20I: न्यूजीलैंड की शाही जीत इसके जवाब में 141 रन का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत कमाल की रही। टिम रॉबिन्सन ने 45 रन बनाए। विकेटकीपर डेव्हन कॉनवे ने 47 रन की पारी खेली। रचिन रविंद्र ने 21 रन बनाए। मार्क चैपमैन के बल्ले से नाबाद 21 रन निकले। इस तरह 26 गेंद बाकी रहते हुए कीवी टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया और ये मैच 8 विकेट से अपने नाम किया। इतना ही नहीं, जीत के साथ ही कीवी टीम ने पांच मैचों की टी20I सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया।

डुनडिन की यूनिवर्सिटी ओवल में न्यूजीलैंड (New Zealand cricket Team won T20I Series Vs WI) की टीम ने खास जीत हासल की। इस वेन्यू पर ये कीवी टीम की बिना कोई मैच हारे 18वीं जीत रही, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वेन्यू पर जीतने वाली टीम का रिकॉर्ड है। उनके अलावा सिर्फ पाकिस्तान की टीम ने एक वेन्यू (नियाज स्टेडियम, हैदराबाद) में कुल 10 बार जीत हासिल की है, जिसके अलावा दो मैच ड्रॉ भी रहे हैं।