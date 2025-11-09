NZ vs WI: ईश सोढ़ी और जैकेब डफी के आगे वेस्टइंडीज पस्त, न्यूजीलैंड ने तीसरा टी20 जीतकर सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। NZ vs WI 3rd T20I: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को नेल्सन में खेले गए तीसरे टी20 मैच में 9 रन से हराकर मैट अपने नाम किया। इस मैच में जीत के साथ कीवी टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी कीवी टीम ने 9 विकेट खोकर 177 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 19.5 ओवरों में 168 रन पर सिमट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

NZ vs WI 3rd T20I: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को रौंदा दरअसल, तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड की टीम (New Zealand Cricket Team) की पहले बैटिंग करते हुए शुरुआत अच्छी रही। डेव्हन कॉनवे ने 34 गेंदों पर 56 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। उनकी पारी में 6 चौके और 2 चौके शामिल रहे। टिम रॉबिन्सन ने 23 रन बनाए।

रचिन रविंद्र ने 15 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 24 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 41 रन बनाए। माइकल ब्रेसवेल ने 11 रन बनाए। जेम्स नीशम 2 रन और कप्तान मिचेल संतेनर 4 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह कीवी टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए।

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत खराब रही। सलामी बल्लेबाज अमीर जंगू और एलिक अथनाज की जोड़ी सस्ते में पवेलियन लौटी। अमीर जगू ने 4 गेंद का सामना करते हुए 5 रन बनाए, जबकि एलिक अथनाज के बल्ले से 31 रन निकले।