स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली । मार्क चैपमैन ने 28 गेंदों पर 78 रन की चमकदार पारी खेली, जिससे न्यूजीलैंड ने गुरुवार को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को तीन रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली।

चैपमैन ने अपनी पारी में छह चौके और सात छक्के लगाए। उन्होंने केवल 19 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के कारण न्यूजीलैंड ने नौवें से 16वें ओवर तक 100 रन जोड़े और पांच विकेट पर 207 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

चैपमैन के अलावा न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिशेल ने 14 गेंदों में नाबाद 28 और मिशेल सेंटनर ने आठ गेंदों में नाबाद 18 रन बनाए। टिम राबिन्सन ने शीर्ष क्रम में 39 रन का योगदान दिया।

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 13 ओवर के बाद उसका स्कोर छह विकेट पर 94 रन था। लेकिन रोवमैन पावेल (45), रोमारियो शेफर्ड (34) और मैथ्यू फोर्ड (नाबाद 29) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर वेस्टइंडीज ने अच्छी वापसी की लेकिन आखिर में उसकी टीम आठ विकेट पर 204 रन ही बना सकी। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को खेला जाएगा।