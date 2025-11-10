Language
    NZ vs WI 4th T20I: 39 गेंदों के आगे नहीं हुआ मैच, न्‍यूजीलैंड की सीरीज में बढ़त बरकरार

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:53 AM (IST)

    न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच सोमवार को चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच बारिश के कारण रद हो गया। इस मुकाबले में कुल 39 गेंदें फेंकी जा सकी। मिचेल सैंटनर के नेतृत्‍व वाली न्‍यूजीलैंड ने पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाए रखी है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पांचवां व अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच गुरुवार को डुनेडिन में खेला जाएगा।

    बारिश के कारण रद हुआ न्‍यूजीलैंड-वेस्‍टइंडीज चौथा टी20 मैच

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच सोमवार को नेलसन में चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। इस मुकाबले में कुल 39 गेंदें फेंकी जा सकी।

    न्‍यूजीलैंड ने पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बरकरार रखी है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पांचवां व अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच गुरुवार को डुनेडिन में खेला जाएगा।

    बारिश ने मजा किया किरकिरा

    बता दें कि चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में मेजबान टीम के कप्‍तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिमी नीशम ने पावरप्‍ले के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर एलिक एथांजे (21) को डैरिल मिचेल के हाथों कैच आउट कराकर वेस्‍टइंडीज को पहला झटका दिया।

    वेस्‍टइंडीज का स्‍कोर 6.3 ओवर में 38/1 था, जब बारिश शुरू हुई और इसके बाद मुकाबला आगे नहीं खेला जा सका। विंडीज के ओपनर आमिर जांगू (12*) और कप्‍तान शाई होप (3*) नॉटआउट रहे। कीवी टीम ने अपने पांच गेंदबाजों को आजमाया, जिसमें से जिमी नीशम विकेट लेने में सफल रहे।

    न्‍यूजीलैंड की बढ़त कायम

    याद दिला दें कि मौजूदा टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत वेस्‍टइंडीज ने 7 रन से मुकाबला जीतकर की थी। हालांकि, न्‍यूजीलैंड ने अपनी गलतियों से सबक लिया और दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच 3 रन के करीबी अंतर से जीता। इसके बाद मेजबान टीम ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में वेस्‍टइंडीज को 9 रन से मात देकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई।

    आगे कड़ी चुनौती

    बता दें कि न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद दोनों टीमें तीन टेस्‍ट मैचों की सीरीज में आपस में भिड़ेगी।

    न्‍यूजीलैंड-वेस्‍टइंडीज वनडे सीरीज कार्यक्रम

    • पहला वनडे - 16 नवंबर 2025, क्राइस्‍टचर्च
    • दूसरा वनडे - 19 नवंबर 2025, नेपियर
    • तीसरा वनडे - 22 नवंबर 2025, हैमिल्‍टन

    न्‍यूजीलैंड-वेस्‍टइंडीज टेस्‍ट सीरीज कार्यक्रम

    • पहला टेस्‍ट - 2-6 दिसंबर 2025, क्राइस्‍टचर्च
    • दूसरा टेस्‍ट - 10-14 दिसंबर 2025, वेलिंगटन
    • तीसरा टेस्‍ट - 18-22 दिसंबर 2025, माउंट मॉनगनुई।

