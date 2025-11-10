स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच सोमवार को नेलसन में चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। इस मुकाबले में कुल 39 गेंदें फेंकी जा सकी। न्‍यूजीलैंड ने पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बरकरार रखी है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पांचवां व अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच गुरुवार को डुनेडिन में खेला जाएगा। बारिश ने मजा किया किरकिरा बता दें कि चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में मेजबान टीम के कप्‍तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिमी नीशम ने पावरप्‍ले के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर एलिक एथांजे (21) को डैरिल मिचेल के हाथों कैच आउट कराकर वेस्‍टइंडीज को पहला झटका दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वेस्‍टइंडीज का स्‍कोर 6.3 ओवर में 38/1 था, जब बारिश शुरू हुई और इसके बाद मुकाबला आगे नहीं खेला जा सका। विंडीज के ओपनर आमिर जांगू (12*) और कप्‍तान शाई होप (3*) नॉटआउट रहे। कीवी टीम ने अपने पांच गेंदबाजों को आजमाया, जिसमें से जिमी नीशम विकेट लेने में सफल रहे।