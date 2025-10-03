न्‍यूजीलैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच चैपल-हेडली ट्रॉफी का दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। इस मुकाबले में केवल 13 गेंदों का खेल हो सका जिसमें ऑस्‍ट्रेलियाई टीम ने 16 रन बनाकर एक विकेट गंवाया। वैसे न्‍यूजीलैंड के लेग स्पिनर ईश सोढ़ी के र‍िकॉर्ड मैच का मजा भी बारिश ने किरकिरा कर दिया। ऑस्‍ट्रेलिया ने चैपल-हेडली ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। न्‍यूजीलैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच बारिश के कारण रद हो गया। इस मुकाबले में केवल 13 गेंदें डाली जा सकी, जिसमें ऑस्‍ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर 16 रन बनाए थे। ऑस्‍ट्रेलिया ने पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 6 विकेट से जीता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही ऑस्‍ट्रेलिया ने तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की चैपल-हेडली ट्रॉफी सीरीज अपने पास बरकरार रखी। दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को माउंट मॉनगनुई में खेला जाएगा। यह मैच न्‍यूजीलैंड के लेग स्पिनर ईश सोढ़ी के लिए भी विशेष था, जिस पर बारिश ने पानी फेर दिया। ईश सोढ़ी न्‍यूजीलैंड के लिए सबसे ज्‍यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। उन्‍होंने टिम साउथी (126 मैच) के रिकॉर्ड को तोड़ा।

न्‍यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्‍यादा टी20आई मैच खेलने वाले टॉप-5 खिलाड़ी ईश सोढ़ी - 127

टिम साउथी - 126

मार्टिन गप्टिल - 122

मिचेल सैंटनर - 114

रॉस टेलर - 102 हेड का बल्‍ला रहा खामोश बता दें कि बारिश के कारण मैच काफी देर से शुरू हुआ। अंपायर्स ने तय किया कि प्रत्‍येक पारी 9 ओवर की खेली जाएगी। न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर ऑस्‍ट्रेलिया को बल्‍लेबाजी का न्‍योता दिया।