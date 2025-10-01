NZ vs AUS: मिचेल मार्श के तूफान के सामने बौना साबित हुआ रोबिंसन का रिकॉर्ड शतक, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को रौंदा
मिचेल मार्श (85) की तूफानी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 21 गेंदें शेष रहते छह विकेट से हरा दिया। इसी के साथ कंगारू टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को माउंट मॉनगनुई में खेला जाएगा। मिचेल मार्श ने टिम रोबिंसन के रिकॉर्ड शतक पर पानी फेर दिया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मिचेल मार्श (85) की तूफानी पारी ने टिम रोबिंसन के शतक पर पानी फेरा, जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को न्यूजीलैंड को पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 21 गेंदें शेष रहते 6 विकेट से पटखनी दी।
माउंट मॉनगनुई में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करके निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 181 रन बनाए। कंगारू टीम ने 16.3 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच शुक्रवार को खेला जाएगा।
मार्श का तूफानी अवतार
182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को कप्तान मिचेल मार्श (85) और ट्रेविस हेड (31) ने 67 रन की साझेदारी करके तगड़ी शुरुआत दिलाई। मैट हेनरी ने हेड को मिडविकेट पर चैपमैन के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया।
इसके बाद मार्श ने मैथ्यू शॉर्ट (29) के साथ दूसरे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी करके कंगारू टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। शॉर्ट को जैमिसन ने एलबीडब्ल्यू आउट करके ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया।
ऑस्ट्रेलिया की आसान जीत
मिचेल मार्श आउट होने वाले तीसरे बल्लेबाज रहे। उन्होंने 43 गेंदों में 85 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान कंगारू कप्तान ने 9 चौके और पांच छक्के जड़े। मार्श के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने एलेक्स कैरी (7) का विकेट गंवाया, जिन्हें फोक्स ने आउट किया।
टिम डेविड (21*) और मार्कस स्टोइनिस (4*) नाबाद लौटे। न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी को दो विकेट मिले। जकारी फोक्स और काइल जैमिसन को एक-एक सफलता मिली।
न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत
वहीं, पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। टिम सीफर्ट (4), डेवोन कॉनवे (1) और मार्क चैपमैन जल्दी-जल्दी पवेलियन लौटे। कीवी टीम ने केवल 6 रन के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए थे। यहां से टिम रोबिंसन ने मोर्चा संभाला।
रोबिंसन ने डैरिल मिचेल (34) के साथ चौथे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की। मैथ्यू शॉर्ट ने मिचेल को टिम डेविड के हाथों कैच आउट कराया। बेवन जैकब्स (20) और कप्तान माइकल ब्रेसवेल (7) रनआउट हुए। रोबिंसन के साथ जकारी फोक्स वापस लौटे। रोबिंसन ने 66 गेंदों में छह चौके और पांच छक्के की मदद से नाबाद 106 रन बनाए।
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन ड्वारहुईस ने दो विकेट लिए। जोश हेजलवुड और मैथ्यू शॉर्ट को एक-एक विकेट मिला।
