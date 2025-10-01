NZ vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में क्यों बांधी काली पट्टी? सामने आई बड़ी वजह
ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट मॉनगनुई में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में काली पट्टी बांधकर उतरे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एलेक्स कैरी के पिता गॉर्डन कैरी की याद में काली पट्टी बांधी। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी के पिता गॉर्डन का पिछले सप्ताह निधन हुआ था। उन्होंने लियूकेमिया से लंबी लड़ाई लड़ी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार को तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।
ऑस्ट्रेलियाई टीम जब मैदान पर उतरी तो उन्होंने काली पट्टी बांध रखी थी। इसकी प्रमुख वजह सामने आई। कंगारू टीम ने एलेक्स कैरी के पिता गॉर्डन कैरी के निधन के प्रति शोक व्यक्त किया। गॉर्डन कैरी का पिछले सप्ताह लियूकेमिया से लंबी लड़ाई के बाद निधन हुआ।
एलेक्स कैरी पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। टीम ने काली पट्टी बांधकर उनके पिता को श्रद्धांजलि दी और विकेटकीपर बल्लेबाज का हौसला बढ़ाया।
रोबिंसन ने जड़ा शतक
बता दें कि न्यूजीलैंड ने टिम रोबिंसन के शतक की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 181 रन बनाए। रोबिंसन ने 66 गेंदों में छह चौके और पांच छक्के की मदद से नाबाद 106 रन बनाए। रोबिंसन जब क्रीज पर आए, तब कीवी टीम 6 रन पर तीन विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी।
यहां से रोबिंसन ने अकेले ही मोर्चा संभाला और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई करके न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन ड्वारहुईस ने दो विकेट चटकाए। जोश हेजलवुड और मैथ्यू शॉर्ट के खाते में एक-एक विकेट आया।
बड़े खिलाड़ी बाहर
बता दें कि दोनों टीमों के कई प्रमुख खिलाड़ी सीरीज से बाहर हैं। ग्लेन मैक्सवेल और जोश इंग्लिस चोटिल होने के कारण ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा नहीं हैं। वहीं, न्यूजीलैंड अपने नियमित सफेद गेंद कप्तान मिचेल सैंटनर, ग्लेन फिलिप्स और फिन एलेन के बिना खेल रही है।
फॉर्म की बात करें तो दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई आई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पिछली 10 सीरीज में से सात जीती जबकि दो सीरीज भारत के हाथों गवाईं। इसमें इंग्लैंड के खिलाफ 1-1 से सीरीज ड्रॉ शामिल है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने इस साल खेली 11 टी20 इंटरनेशनल सीरीज में से 9 जीती हैं।
