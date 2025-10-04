Language
    NZ vs AUS: Mitchell Marsh की पहली टी20I सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को घर में घुसकर रौंदा; 2-0 से जीती सीरीज

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:48 PM (IST)

    NZ vs AUS 3rd T20I ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मैच में 3 विकेट से हराया मिचेल मार्श ने नाबाद 103 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 156 रन बनाए जिसमें टिम सिफर्ट ने 48 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी से 18 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने टी20I सीरीज 2-0 से जीती।

    NZ vs AUS 3rd T20I: मिचेल मार्श का पहला T20I शतक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। NZ vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने शानदार शतक जड़कर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20I मैच में अपनी टीम को 3 विकेट से जीत दिलाई और 2-0 से सीरीज अपने नाम की। मार्श ने 52 गेंदों में नाबाद 103 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाले रखा, जबकि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे।

    NZ vs AUS 3rd T20I: मिचेल मार्श का पहला T20I शतक

    दरअसल, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी (NZ vs AUS) करते हुए 9 विकेट पर 156 रन बनाए। टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन (48) टिम सिफर्ट ने बनाए। इसके बाद माइकल ब्रेसवेल (26) और जिम्मी नीशम (25) ने आखिर में तेज खेल दिखाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। कंगारू टीम की ओर से शॉन ऐबट ने तीन विकेट, जबकि जोश हेजलवुड, जेवियर बार्टलेट को दो-दो सफलता मिली। एडम जम्पा और मार्कस स्टोइनिस को एक-एक विकेट मिला।

    इसके जवाब में, ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत लक्ष्य को 18 ओवर में ही हासिल कर लिया। उनके अलावा मिचेल ओवेन ने (14 रन) थोड़ा योगदान किया। न्यूजीलैंड की तरफ से जिमी नशीम ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट लिए। उनके अलावा जेकब डफी ने द विकेट और बेन सीयर्स ने एक विकेट लिया।

    NZ vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीती T20I सीरीज

    ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टी20आई सीरीज का पहला मैच 6 विकेट से जीता था। उस मैच में भी कप्तान मिचेल मार्श ने 85रन की मैच विनिंग पारी खेली थी। दूसरा मैच जो कि 3 अक्टूबर को होना था, लेकिन बारिश की वजह से मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। तीसरे टी20आई मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 12 गेंद बाकी रहते हुए 157 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए टी20 सीरीज 2-0 से अपने नाम की।

