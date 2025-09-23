IND A vs AUS A: मानव सुथार की फिरकी में फंसे कंगारू, मोहम्मद सिराज ने जमकर लुटाए रन

लखनऊ में इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच खेले जा रहे दूसरे मुकाबले में मानव सुथार ने शानदार प्रदर्शन किया। 23 वर्षीय इस स्पिनर सुथार ने 28 ओवर में 93 रन देकर 5 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया-ए ने पहले दिन स्टंप्स तक 350 रन पर 9 विकेट गंवा दिए। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार ने भी विकेट लिए।

जागरण संवाददाता, लखनऊ: मानव सुथार ने अपना आखिरी मुकाबला इस साल जनवरी में रणजी ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने शानदार हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक जमाने के साथ चार विकेट भी हासिल किए। इसके बाद आईपीएल में गुजरात टाइटंस, भारत-ए के साथ इंग्लैंड का दौरा और दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन के सदस्य रहे, लेकिन उन्होंने मैदान में उतरने का अवसर नहीं मिला। वह सिर्फ सफर करते रहे।

अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया-ए के विरुद्ध 16 से 19 सितंबर के बीच हुए पहले टेस्ट में भी उन्हें टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन मंगलवार से शुरू हुए दूसरे मुकाबले में टीम प्रबंधन ने जब इस 23 वर्षीय स्पिनर को मौका दिया तो वह छा गए। मानव ने 28 ओवर की गेंदबाजी में 93 रन देकर प्रथम श्रेणी करियर में न सिर्फ पांचवीं बार पांच विकेट हासिल किया, बल्कि एक समय तीन विकेट पर 144 रन बनाकर बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे ऑस्ट्रेलिया को कमजोर कर दिया औऱ उसने पहले दिन स्टंप्स तक 350 रन पर नौ विकेट गंवा दिए।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान नेथन मैक्स्वीनी (74) और जेक एडवर्ड्स (88) ने शानदार टीम का स्कोर 300 रनों के पार पहुंचाया, जबकि सैम कोंस्टास ने भी 49 रन जोड़े। टूड मर्फी (29) व हेनरी टी. (10) क्रीज पर डटे हैं।

बेअसर रहे मोहम्मद सिराज इसके पहले भारत-ए के कप्तान ध्रुव जुरैल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने मोर्चा संभाला। प्रसिद्ध ने दिन के चौथे ओवर में ही भारत को पहली सफलता दिलाई। उनकी शानदार गेंद पर ओपनर कैंपबेल केलावे (13) गली में साई सुदर्शन को कैच थमा बैठे। इसके बाद कोंस्टास और मैक्स्वीनी ने दूसरे विकेट के लिए 86 रन की साझेदारी की।

हालांकि, लंच के बाद कोंस्टास ने मोहम्मद सिराज की एक उछाल भरी गेंद पर विकेट के पीछे एन. जगदीशन को आसान कैच दे दिया। पहले मैच में शानदार शतक लगाने वाले कोंस्टास ने अपनी पारी में 91 गेंदों में सात चौके लगाए। मोहम्मद सिराज सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 13 ओवर में 73 रन दिए।

सुथार ने चौंकाया 98 रनों पर दो विकेट गिरने के बाद मैक्स्वीनी ने ओलिवर पीक (29) के साथ तीसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े। इस दौरान कप्तान जुरेल ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को गेंद सौंपी। फिरकी गेंदबाज ने मैच का रूख ही बदल दिया। मानव की एक अंदर आती गुड लेंथ गेंद को पीक ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले व पैड के बीच से निकल गई और वह बोल्ड हो गए।

इसके अगले ही ओवर में सुथार ने कूपर कानली को विकेट के पीछे कैच आउट कराया। इसके अगले ओवर में प्रसिद्ध की एक बाहर जाती गेंद पर मैक्स्वीनी ने छेड़ा, लेकिन जगदीशन कैच नहीं ले सके। उस समय मैकस्वीनी 40 रन पर थे और उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। पिछले मैच के एक और शतकवीर जोश फिलिप (39) के बीच पांचवें विकेट के लिए महज 59 गेंदों में 52 रनों की साझेदारी हुई। पारी के 36वें ओवर में तेज गेंदबाज गुरनूर बरार की गेंद को मैक्स्वीनी को पुल करने आगे निकले, पर गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई।