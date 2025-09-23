IND vs BAN Playing 11: जसप्रीत बुमराह जाएंगे बाहर, इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका, जानिए कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11

पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में मात देकर सुपर-4 चारण की शुरुआत जीत के साथ करने वाली टीम इंडिया अगले मैच में बुधवार को बांग्लादेश से भिड़ेगी। इस मैच में सभी की नजरें टीम इंडिया की प्लेइंग-11 पर होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह काफी महंगे साबित हुए थे और ऐसे में उनको आराम दिया जा सकता है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप-2025 के सुपर-4 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में पाकिस्तान को हराकर की थी। अब अगले मैच में उसका सामना बांग्लादेश से होना है। ये मैच 24 सितंबर यानी बुधवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की नजरें एक और जीत हासिल कर फाइनल में जगह पक्की करने पर होंगी। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सूर्यकुमार यादव किस प्लेइंग-11 के साथ मैदान पर उतरेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से मात दी थी। दोनों टीमें दूसरी बार आमने-सामने हुई थीं और पाकिस्तान को दोनों बार मुंह की खानी पड़ी थी। बांग्लादेश से टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पहली बार भिड़ रही है और इसलिए उसे इस टीम के सामने सतर्क रहने की जरूरत है। सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में दम है कि वह भारत को हरा सके।

जसप्रीत बुमराह को मिलेगा आराम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह काफी महंगे साबित हुए थे। उन्होंने पावरप्ले में रन लुटाए थे और विकेट भी नहीं ले सके थे। चार ओवरों में उन्होंने 45 रन खर्च किए थे। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ टीम चाहे तो उन्हें आराम दे सकती है। बुमराह को वैसे भी टीम बड़े मैचों के लिए बचाकर रखती है। अगर टीम इंडिया फाइनल खेलती है तो उसे बुमराह की जरूरत पड़ेगी। इसको देखते हुए भारत बुमराह को आराम दिया जा सकता है।

अगर वह आराम करते हैं तो फिर अर्शदीप सिंह का आना तय है। वह टी20 में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं। उन्हें इस टूर्नामेंट में ओमान के खिलाफ ही मौका मिला था। उस मैच में अर्शदीप ने एक विकेट लिया था और वह टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए थे।