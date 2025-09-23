Language
    IND vs BAN: दुबई में 'डेब्यू' करेंगे भारत और बांग्लादेश, साख पर होगी फाइनल की दावेदारी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:56 PM (IST)

    भारत और बांग्लादेश की टीमें बुधवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। इस मैच में दोनों ही टीमें फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगी। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को मात दी थी। ये टीम इस समय शानदार फॉर्म में है। बांग्लादेश को हल्के में लेने की गलती भारत नहीं कर सकता।

    भारत और बांग्लादेश के बीच होगा मैच

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम सुपर-4 के अपने अगले मैच में बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। दोनों ही टीमों की नजरें फाइनल में जगह बनाने पर हैं। भारत ने अपने पिछले मैच में पाकिस्तान को रौंदा था और उसकी कोशिश इसी क्रम को जारी रखने की होगी। बांग्लादेश को कोई भी टीम हल्के में नहीं ले सकती। इस टीम में भारत को हराने का माद्दा है।

    दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। इसी मैदान पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार नहीं दो बार पटखनी दी है। भारत ने ग्रुप स्टेज के भी दो मैच इसी मैदान पर खेले थे। टीम इंडिया इस मैदान से अच्छी तरह वाकिफ है और इसलिए उसका पलड़ा भारी है।

    दोनों टीमों का डेब्यू मैच

    ये भारत और बांग्लादेश का डेब्यू मैच है। दरअसल, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये इन दोनों टीमों का पहला मैच होगा। इससे पहले इस मैदान पर दोनों टीमें टी20 में पहले कभी भी आमने-सामने नहीं हुई हैं। ये पहली बार होगा कि इस मैदान पर भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 मैच खेला जाएगा। इस लिहाज से ये इस मैदान पर दोनों टीमों का डेब्यू मैच होगा।

    भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच छह जून 2009 को खेला गया था। तब से दोनों टीमें कुल 17 बार आमने-सामने हुई हैं जिसमें से भारत के हिस्से 16 बार जीत आई है और एक बार बांग्लादेश को जीत मिली है। यहां आंकड़ों के लिहाज से भारत का पलड़ा भारी है।

    भारत शानदार फॉर्म में

    टीम इंडिया इस समय शानदार फॉर्म में है। पाकिस्तान के खिलाफ उसने जिस तरह का फॉर्म दिखाया था वो बाकी टीमों के लिए चिंता की बात है। टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और किसी भी टीम के परखच्चे उड़ा सकते हैं। इन दोनों से बचते हैं तो फिर संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव आ जाते हैं और ये दोनों भी तूफानी बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं।