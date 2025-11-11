स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ranji Trophy Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी का इतिहास पलट दिया है। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 65 साल में पहली बार जम्मू-कश्मीर की टीम ने दिल्ली की टीम को हराया। 179 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जम्मू-कश्मीर की टीम के लिए ओपनर कमरान इकबाल ने 133 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को ये ऐतिहासिक जीत दिलाई। जम्मू-कश्मीर की टीम की जीत के रियल हीरो कप्तान पारस डोगरा, आकिब नबी , अब्दुल समद, वंशज शर्मा ने रखी।

Ranji Trophy: J & K टीम ने पहली बार दिल्ली को हराया दरअसल, रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy Jammu and Kashmir History) के इतिहास में 65 सालों में पहली बार जम्मू-कश्मीर की टीम ने दिल्ली टीम (J & K Beat Delhi first time in 65 years) को हराया। मैच में जम्मू-कश्मीर की टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की टीम पहली पारी में 211 रन पर सिमट गई। पहली पारी में दिल्ली की टीम की तरफ से कप्तान आयुष बदोनी और आयुष डोसेजा के बीच 107 रन की साझेदारी हुई।

आयुष ने 82 गेंदों पर 64 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल रहे, जबकि आयुष डोसेजा ने 65 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और एक छक्का शामिल रहा। टीम की तरफ से सुमित माथुर ने 55 रन की नाबाद पारी खेली।

वहीं, जम्मू-कश्मीर की टीम की तरफ से आकिब नबी ने शानदार गेंदबाजी की। 16 ओवर में 5 मेडन ओवर डालते हुए उन्होंने 35 रन खर्च करते हुए 5 विकेट लिए। इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 2.18 का रहा। उनके अलावा वंशज शर्मा-आबिद मुश्ताक को 2-2 सफलता मिली। सुनील कुमार के खाते में एक विकेट आया।

पारस डोगरा ने खेली शतकीय पारी वहीं, पहली पारी में जम्मू-कश्मीर की टीम की तरफ से कप्तान पारस डोगरा ने 106 रन की पारी खेली। अब्दुल समद ने 115 गेंदों पर 85 रन बनाए। कन्हैया वधावन ने 47 रन बनाए। इस तरह पहली पारी में जम्मू-कश्मीर की पारी 310 रन बनाकर सिमटी और उन्हें पहली पारी के दम पर 99 रन की लीड मिली।

दूसरी पारी में कामरान इकबाल का शतक दिल्ली की दूसरी पारी में कप्तान आयुष बदोनी ने 72 रन की पारी खेली। उनके अलावा आयुष डोसेजा ने 62 रन बनाए। सनत सांगवान और यश ढुल ने 34-34 रन की पारी खेली। जम्मू-कश्मीर के वंशज शर्मा ने गेंद से कहर बरपाते हुए कुल 6 विकेट लिए। उन्होंने इस दौरान एक मेडन ओवर डाला। साहिल लूथरा के खाते में तीन सफलता आई और एक विकेट आबिद मुश्ताक ने लिया। इस तरह जम्मू-कश्मीर को दूसरी पारी में जीत के लिए 179 रन का लक्ष्य मिला।