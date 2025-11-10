दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अरुण जेटली स्टेडियम की सुरक्षा होगी अपग्रेड, रणजी ट्रॉफी मैच को लेकर अलर्ट पर DDCA

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा चाकचौबंद कर दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं अरुण जेटली स्टेडियम की सुरक्षा की बढ़ा दी गई है। इस स्टेडियम में इस समय रणजी ट्रॉफी के ग्रुप-डी का मैच खेला जा रहा है जिसमें मेजबान टीम का सामना जम्मू-कश्मीर से हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली में जहां ये ब्लास्ट हुआ है उससे स्टेडियम ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए एहतियातन सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। इस ब्लास्ट में 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ब्लास्ट रेड लाइट के पास कार में हुआ जिससे आसपास की कारों में भी आग लग गई।

अतिरिक्त सुरक्षा की मांग दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के सचिव अशोक शर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से मैच के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। अशोक ने कहा, "फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच के आखिरी दिन सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। मैं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात कर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करूंगा कि वह स्टेडियम के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करें।"