दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अरुण जेटली स्टेडियम की सुरक्षा होगी अपग्रेड, रणजी ट्रॉफी मैच को लेकर अलर्ट पर DDCA
लाला किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है और इसी बीच अरुण जेटली स्टेडियम की सुरक्षा भी बढ़ाए जाने की तैयारी है। इस स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच खेला जा रहा है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा चाकचौबंद कर दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं अरुण जेटली स्टेडियम की सुरक्षा की बढ़ा दी गई है। इस स्टेडियम में इस समय रणजी ट्रॉफी के ग्रुप-डी का मैच खेला जा रहा है जिसमें मेजबान टीम का सामना जम्मू-कश्मीर से हो रहा है।
दिल्ली में जहां ये ब्लास्ट हुआ है उससे स्टेडियम ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए एहतियातन सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। इस ब्लास्ट में 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ब्लास्ट रेड लाइट के पास कार में हुआ जिससे आसपास की कारों में भी आग लग गई।
अतिरिक्त सुरक्षा की मांग
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के सचिव अशोक शर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से मैच के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। अशोक ने कहा, "फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच के आखिरी दिन सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। मैं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात कर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करूंगा कि वह स्टेडियम के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करें।"
जम्मू-कश्मीर को चौथी पारी में 179 रनों की दरकार है। सोमवार का खेल खत्म होने तक टीम ने दो विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे। आखिरी दिन उसकी जीत की संभावना काफी मजबूत हैं।
नहीं पता चल सका कारण
हालांकि, दिल्ली ब्लास्ट के कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। दिल्ली सहित मुंबई, यूपी कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं।
