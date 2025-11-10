Ranji Trophy Round Up: उप्र को ग्रीन पार्क में छह साल बाद मिली पहली जीत, जम्मू-कश्मीर बड़ी जीत के करीब

जागरण संवाददाता, कानपुर : रणजी ट्रॉफी में उप्र की जीत का इंतजार घरेलू मैदान ग्रीन पार्क में पूरा हुआ। नए सीजन में आंध्र प्रदेश व ओडिशा से ड्रॉ और बड़ौदा से मुकाबला वर्षा में धुल जाने के बाद उप्र ने नगालैंड पर पारी व 265 रनों की धमाकेदार जीत दर्ज की। वर्ष 2019 में उप्र की टीम ने आखिरी बार ग्रीन पार्क स्टेडियम में गोवा पर जीत हासिल की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहली पारी में छह विकेट पर 535 रन बनाकर पारी घोषित कर उप्र की टीम ने नगालैंड को पहली पारी में 117 व दूसरी पारी में 153 रनों पर समेट दिया। बल्लेबाजों के धमाकेदार प्रदर्शन के उप्र के गेंदबाजों ने नगालैंड के बल्लेबाजों को पिच पर टिकने नहीं दिया और मैच के तीसरे दिन उप्र ने 16 विकेट लेकर आसान जीत दर्ज की। इसमें शिवम शर्मा ने पांच, आकिब खान और शिवम शर्मा ने दो-दो विकेट लिए। वहीं पहली पारी में उप्र के तेज गेंदबाज शिवम मावी ने पांच लेकर नगालैंड के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया था। इसे बाद मावी ने शतक भी लगाया था। आलराउंड प्रदर्शन के लिए मावी को मैन आफ द मैच चुना गया।

जम्मू-कश्मीर की नजर ऐतिहासिक जीत पर नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर रणजी ट्रॉफी में दिल्ली पर ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है, क्योंकि उसे अंतिम दिन 114 रनों की जरूरत है। फिरोज शाह कोटला की पिच पर स्पिनरों के बोलबाला है और इसे देखते हुए दिल्ली भी मैच में वापसी कर सकती है। तीसरे दिन स्टंप्स तक जम्मू-कश्मीर ने 179 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दो विकेट पर 55 रन बना लिए थे। कामरान इकबाल 32 रन बनाकर क्रीज पर थे और उनका साथ देने के लिए आए वंशज शर्मा दिन का खेल खत्म होने तक खाता नहीं खोल सके थे। ऋतिक शौकीन और मनन भारद्वाज ने एक-एक विकेट लिए।

इससे पहले दिल्ली ने आयुष बडोनी (72) की आक्रामक बल्लेबाजी और आयुष दोसेजा (62) के बदौलत दूसरी पारी में 277 रन बनाए थे। वहीं सनत सांगवान (34) और अर्पित राणा (43) ने पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े थे, लेकिन दिल्ली के आखिरी पांच विकेट सिर्फ 10 रन पर गिर गए। दिल्ली की पहली पारी में 211 रन के जवाब में जम्मू कश्मीर ने 310 रन बनाए थे।

मुंबई ने हिमाचल को पारी और 120 रनों से रौंदा बाएं हाथ के स्पिनर शम्स मुलानी के पांच विकेट की बदौलत मुंबई ने मुकाबले के तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश को पारी और 120 रनों से रौंदकर शानदार जीत दर्ज की। पहली पारी में 446 रन बनाने के बाद मुंबई ने हिमाचल प्रदेश के कमजोर बल्लेबाजी क्रम को दो बार ध्वस्त कर दिया और इस सीजन की अपनी दूसरी जीत दर्ज की।