    IRE vs ENG 3rd T20I: Jordan की तूफानी फिफ्टी, इंग्‍लैंड ने आखिरी टी20 और सीरीज पर जमाया कब्‍जा

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 11:25 PM (IST)

    जॉर्डन कॉक्स के अर्धशतक के चलते इंग्‍लैंड ने आयरलैंड को तीसरे टी20 में 6 विकेट से मात दी। इसके साथ ही इंग्‍लैंड क्रिकेट टीम ने सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली है। इंग्‍लैंड ने सीरीज का पहला मुकाबला 4 विकेट से जीता था। बारिश के चलते दूसरा मैच रद हो गया था। इस मुकाबले में टॉस तक नहीं हुआ था।

    इंग्‍लैंड ने सीरीज अपने नाम की। इमेज- पीटीआई

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जॉर्डन कॉक्स के अर्धशतक के चलते इंग्‍लैंड ने आयरलैंड को तीसरे और आखिरी टी20 में 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही इंग्‍लैंड ने 3 मैचों की सीरीज पर भी 2-0 से कब्‍जा जमा लिया है। इंग्‍लैंड ने पहला मुकाबला 4 विकेट से जीता था। बारिश के चलते दूसरा मैच रद हो गया था। इस मुकाबले में टॉस तक नहीं हुआ था। आदिल राशिद को प्‍लेयर ऑफ द मैच और फिल सॉल्‍ट को प्‍लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

    इंग्‍लैंड ने जीता टॉस

    तीसरे टी20 की बात करें तो इंग्‍लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी आयरलैंड ने 20 ओवर खेले और 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए। कप्‍तान पॉल स्टर्लिंग का बल्‍ला नहीं चला और उन्‍होंने 7 रन ही बनाए। रॉस अडायर ने 33 और हैरी टेक्टर ने 28 रन की पारी खेली। लोरकन टकर 1 रन ही बना पाए।

    आदिल ने लिए 3 विकेट

    कर्टिस कैंफर सस्‍ते में कैच आउट हुए और उनहोंने 2 रन बनाए। बेंजामिन कैलिट्ज ने 22 और गैरेथ डेलानी ने लोअर ऑर्डर में 48* रन का अहम योगदान दिया। बैरी मैकार्थी को आदिल राशिद ने गोल्‍डन डक पर LBW आउट किया। आदिल राशिद को 3 सफलताएं मिलीं। जेमी ओवरटन और लियाम डॉसन के खाते में 2-2 विकेट आए।

    बटलर का नहीं खुला खाता

    बारिश के चलते दूसरी पारी शूरू होने में देरी हुई। 155 रन के टारगेट को इंग्‍लैंड ने 17.1 ओवर में 4 विकेट खोकर चेज कर लिया। इंग्‍लैंड की शुरुआत खराब रही और जोस बटलर दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। उनका खाता भी नहीं खुला। 3 नंबर पर आए कप्‍तान जैकब बेथेल 11 गेंदों पर 15 रन ही बना सके। इसेक बाद फिल सॉल्‍ट और जॉर्डन कॉक्स के बीच 57 रन की साझेदारी हुई। सॉल्‍ट ने 23 गेंदों का सामना किया और 29 रन बनाए।

    जॉर्डन ने जड़ी फिफ्टी

    जॉर्डन कॉक्स अर्धशतक लगाने के बाद बेंजामिन व्हाइट की गेंद पर बोल्‍ड हुए। उन्‍होंने 35 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्‍होंने 4 चौके और 4 सिक्‍स लगाए। टॉम बैंटन 37 और रेहान अहमद 9 रन बनाकर नाबाद रहे। बैरी मैकार्थी, क्रेग यंग, कर्टिस कैंफर और बेंजामिन व्हाइट को 1-1 सफलता मिली।

