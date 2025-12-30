INDW vs SLW 5th T20I: भारत ने जीत के साथ किया साल का अंत, हरमनप्रीत ने खेली कप्तानी पारी; दीप्ति ने रचा इतिहास
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीत के साथ इस साल का अंत किया। पांच मैचों की टी-20 सीरीज में भारत ने श्रीलंका को 5-0 से हराया। सीरीज के अंतिम टी-20 मुकाबले में टॉप ऑर्डर के फेल होने के बावजूद भारतीय महिलाओं ने सात विकेट खोकर 175 रन बनाए। हमरनप्रीत कौर (68) ने कप्तानी पारी खेली और टीम को संकट से निकाला।
हरमन की इस संयमित व धैर्यपूर्ण अर्धशतकीय पारी की बदौलत ही भारतीय टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर सकी। अंत में अरुंधति ने केवल 11 गेंदों में ताबड़तोड़ 27 रन की पारी खेलकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। जवाब में श्रीलंका टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी। हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम ने आखिरी टी20 15 रन से अपने नाम किया।
टॉस जीता पर मैच गंवाया
लगातार चार मैच हारने के बाद मंगलवार को श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू ने फिर टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी। इस बार उनका यह निर्णय सही साबित होता दिखा। दूसरे ही ओवर में लगातार तीन अर्धशतक लगाने वाली शेफाली वर्मा केवल पांच रन बनाकर स्पिनर निमाशा मधुशानी को लांग आन पर छक्का मारने के प्रयास में कैच थमा बैठीं।
पावरप्ले के भीतर ही डेब्यू कर रहीं जी कमालिनी भी केवल 12 रन बनाकर लौट गईं। हरलीन देओल (13) से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह रश्मिका की अंदर आती गेंद पर गच्चा खा गईं और बोल्ड हो गईं। ऋचा घोष (5) कट मारने के प्रयास में विकेटकीपर कौशानी को कैच दे बैठीं। एक छोर पर विकेट गिर रहे थे और दूसरे छोर पर कप्तान हरमनप्रीत खड़ी थीं।
हरमन ने पारी को संभाला
दीप्ति शर्मा (7) के आउट होने के बाद भारतीय टीम संकट में दिख रही थी क्योंकि 77 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। यहां से सभी की निगाहें अब हरमन पर थीं और उन्होंने भी टीम को निराश नहीं किया। उन्होंने यहां से अमनजोत (21) के साथ छठे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की, जो इस विकेट के लिए भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है।
इससे पहले भारत के लिए छठे विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी 2023 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अमनजोत और दीप्ति के बीच हुई थी। तब इस जोड़ी ने 76 रन जोड़े थे। हरमन ने 16वें ओवर में अटापट्टू के ओवर में लगातार दो चौके और फिर एक रन लेकर अपना 15वां टी-20 अर्धशतक पूरा किया। हालांकि अगली ही गेंद पर अमनजोत के आउट होने के साथ ही यह साझेदारी टूट गई। लेकिन हरमन और अमनजोत अपना काम कर चुकी थीं। हरमन जब आउट हुई तो टीम 150 रन के करीब पहुंच गई थी।
शेफाली का कमाल
इस मैच में भले ही शेफाली ने पांच रन बनाए, लेकिन वह किसी द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज भी बन गईं। इस सीरीज में शेफाली ने कुल 241 रन बनाते हुए स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ा। स्मृति ने इस साल इंग्लैंड के विरुद्ध सीरीज में 221 रन बनाए थे।
मंधाना की जगह कमालिनी को मौका
इस मैच में भारत ने उपकप्तान स्मृति मंधाना को आराम दिया और उनकी जगह युवा जी कमालिनी को पदार्पण करने का मौका दिया। इसके अलावा रेणुका सिंह ठाकुर की जगह स्नेह राणा को टीम में जगह दी गई। मंधाना ने पिछले मैच में 80 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10 हजार रन भी पूरे किए थे।
टी-20 में भारत के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर
- 33: स्मृति मंधाना
- 17: मिताली राज
- 16: हरमनप्रीत कौर
- 14: जेमिमा रोड्रिग्ज
- 14: शेफाली वर्मा
176 रन चेज करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत खराब रही। कप्तान चमारी अथापथु 5 गेंदों पर 2 रन ही बना सकीं। इसके बाद हसनी परेरा और इमेशा दुलानी ने पारी को संभाला। दुलानी ने 38 गेंदों पर टी20 इंटरनेशनल का अपना पहला अर्धशतक लगाया। अगली ही गेंद पर वह कैच आउट हुईं। उनके और हसनी परेरा के बीच दूसरे विकेट के लिए 79 रनों की अहम साझेदारी हुई। अमनजोत कौर ने दुलानी को शेफाली वर्मा के हाथों कैच आउट कराया।
4 नंबर पर नीलाक्षिका सिल्वा फेल रहीं और उन्होंने 5 गेंदों पर 3 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने उन्हें LBW आउट किया। इसके साथ ही दीप्ति के टी20 इंटरनेशनल में 152 विकेट पूरे हुए। वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं। कविशा दिलहारी (5) को वैष्णवी शर्मा ने बोल्ड किया।
विमंस T20I में सर्वाधिक विकेट
- 152 - दीप्ति शर्मा (भारत-W)
- 151 - मेघन शट्ट (ऑस्ट्रेलिया-W)
- 144 - निदा डार (पाकिस्तान-W)
- 144 - हेनरीट इशिमवे (रवांडा-W)
- 142 - सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड-W)
132 के स्कोर पर भारत को अहम विकेट मिला। अर्धशतक लगा चुकीं सलामी बल्लेबाज हसनी परेरा को श्रीचरणी ने बोल्ड किया। हसनी ने 42 गेंदों पर 65 रनों का योगदान दिया। 18वें ओवर में श्रीलंका को 2 बैक टू बैक झटके लगे। ओवर की चौथी गेंद पर कौशानी नुत्यांगना (1) रन आउट हुईं।
इसके बाद स्नेहा राणा की गेंद पर हर्षिता समरविक्रमा ने हरलीन को कैच दे दिया। उन्होंने 9 गेंदों पर 8 रन बनाए। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, स्नेहा राणा, वैष्णवी शर्मा, श्रीचरणी और अमनजोत कौर ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।
