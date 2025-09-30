IND U 19 vs AUS U 19: दीपेश के पंजे में फंसी ऑस्ट्रेलिया टीम, अब वैभव सूर्यवंशी को दिखाना होगा दम
तेज गेंदबाज दीपेश देवधरन के पांच विकेट की मदद से भारतीय अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को पहले युवा टेस्ट मैच के शुरुआती दिन 243 रन पर आउट कर दिया। तमिलनाडु के 17 वर्षीय दीपेश ने शानदार गेंदबाजी की। स्टीवन होगन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए धैर्यपूर्ण 92 रन बनाए लेकिन अन्य बल्लेबाजों का समर्थन नहीं मिला।
पीटीआई, ब्रिस्बेन : तेज गेंदबाज दीपेश देवधरन के पांच विकेट की बदौलत भारतीय अंडर-19 टीम ने पहले युवा टेस्ट मैच के शुरुआती दिन मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को पहली पारी में 243 रन पर आउट कर दिया। तमिलनाडु के 17 वर्षीय दीपेश ने 16.2 ओवर में 45 रन देकर पांच विकेट झटके, जबकि किशन कुमार ने 16 ओवर में 48 रन देकर तीन विकेट लिए।
ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 91.2 ओवर में आउट हो गई। इसके बाद दिन का खेल समाप्त कर दिया गया। हालांकि मेजबान टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करने आये स्टीवन होगन ने एक छोर संभालते हुए 246 गेंदों पर धैर्यपूर्ण 92 रन बनाए।
जेड का मिला साथ
जेड हॉलिक ने 94 गेंद में 38 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन दीपेश और किशन ने शुरुआती ओवरों में एक-एक विकेट झटक कर स्कोर को दो विकेट पर 30 रन कर दिया।
ऑस्ट्रेलिया लगातार खोता रहा विकेट
इसके बाद ऑफ स्पिनर अनमोलजीत सिंह ने कप्तान विल मालजुक (21) का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डाल दिया। वहीं खिलन पटेल और दीपेश ने हॉलिक और विकेटकीपर साइमन बज को पवेलियन भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम इसके बाद भी लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रही। इससे पहले युवा टेस्ट सीरीज से पहले आयुष महात्रे की अगुवाई में भारतीय टीम ने युवा वनडे सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की थी।
