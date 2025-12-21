स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जेमिमा रोड्रिग्‍स के तूफानी अर्धशतक के चलते भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका महिला टीम को 8 विकेट से मात दी। इसके साथ ही भारतीय महिलाओं ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 121 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने इस टारगेट को 14.4 ओवर में 2 विकेट खोकर चेज कर लिया। श्रीलंका की खराब शुरुआत पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी श्रीलंका टीम नियमित अंतराल में विकेट खोती चली गई। ऐसे में ज्‍यादा पार्टनरशिप का मौका नहीं मिला। कप्‍तान चमारी अथापथु के रूप में टीम को पहला झटका लगा। उन्‍होंने 12 गेंदों पर 15 रन की पारी खेली। इसके बाद हसनी परेरा ने 23 गेंदों पर 20 और हर्षिता मदावी ने 23 गेंदों पर 21 रन की धीमी पारी खेली।

फिफ्टी की ओर बढ़ रहीं सलामी बल्‍लेबाज विश्मी गुणरत्ने 39 के स्‍कोर पर रन आउट हुईं। नीलाक्षी डी सिल्वा ने 8 और कविशा दिलहारी ने 6 रन बनाए। दोनों ही बैटर रन आउट हुईं। कौशानी नुथ्यांगना 9 रन बनाकर नाबाद रहीं। भारत की ओर से क्रांति गौड़, दीप्ति शर्मा और श्री चरणी को 1-1 सफलता मिली।

दीप्ति का नहीं चला बल्‍ला 122 रनों के आसान से टारगेट को चेज करने उतरी भारतीय टीम को दूसरे ही ओवर में झटका लगा। 2 चौके लगा चुकीं दीप्ति शर्मा 9 के स्‍कोर पर कैच आउट हुईं। इसके बाद स्‍मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्‍स के बीच दूसरे विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी हुई। 9वें ओवर में मंधाना कैच आउट हुईं। उन्‍होंने 25 गेंदों पर 25 रन बनाए।