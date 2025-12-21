स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम इन दिनों भारत दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। सीरीज का आज से आगाज हुआ। पहला मैच विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है।

भारतीय महिला टीम की कप्‍तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत की ओर से 20 साल की युवा बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने टी20I डेब्‍यू किया। कप्‍तान हरमनप्रीम कौर ने उन्‍हें डेब्‍यू कैप सौंपी।

17 विकेट चटकाए थे वैष्णवी उस भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा थीं जिसने इस साल की शुरुआत में महिला टी20 विश्व कप जीता था। उन्हें और जी कमलिनी को इस सीरीज से पहले पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया है। 20 साल की वैष्णवी अंडर-19 महिला विश्व कप में 17 विकेट लेकर सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं।