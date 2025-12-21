IND W vs SL W: वैष्णवी शर्मा ने टी20I क्रिकेट में किया डेब्यू, WPL ऑक्शन में रही थीं अनसोल्ड
वैष्णवी उस भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा थीं जिसने इस साल की शुरुआत में महिला टी20 विश्व कप जीता था। उन्हें और जी कमलिनी को इस सीरीज से पहले पहली बार स ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम इन दिनों भारत दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। सीरीज का आज से आगाज हुआ। पहला मैच विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है।
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत की ओर से 20 साल की युवा बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने टी20I डेब्यू किया। कप्तान हरमनप्रीम कौर ने उन्हें डेब्यू कैप सौंपी।
17 विकेट चटकाए थे
वैष्णवी उस भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा थीं जिसने इस साल की शुरुआत में महिला टी20 विश्व कप जीता था। उन्हें और जी कमलिनी को इस सीरीज से पहले पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया है। 20 साल की वैष्णवी अंडर-19 महिला विश्व कप में 17 विकेट लेकर सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं।
घरेलू क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी में 21 विकेट और सीनियर महिला इंटर-जोनल टी20 में पांच मैचों में 12 विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वैष्णवी शर्मा विमंस प्रीमियर लीग के लिए हुए ऑक्शन में अनसोल्ड रही थीं।
Moments of sheer joy! ✨— BCCI Women (@BCCIWomen) December 21, 2025
Debutant Vaishnavi Sharma receives her #TeamIndia T20I cap from Captain Harmanpreet Kaur 🧢 🇮🇳
Updates ▶️ https://t.co/T8EskKzzzW#INDvSL | @IDFCFIRSTBank | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/GpeCrGxTbk
श्रीलंका की प्लेइंग 11
चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशिनी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), कविशा दिलहारी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हानी।
भारत की प्लेइंग 11
स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, एन श्री चरणी।
Ready for the 5️⃣-match #INDvSL T20I series 👌— BCCI Women (@BCCIWomen) December 21, 2025
All the best #TeamIndia 🙌
Updates ▶️ https://t.co/T8EskKzzzW@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ius6WTOpeV
यह भी पढ़ें- IND W vs SL W 1st T20 Live Score: पावरप्ले में भारत का जलवा, श्रीलंका ने बनाए सिर्फ 31 रन
यह भी पढ़ें- IND W vs SL W 1st T20 Live Streaming: फ्री में कैसे देखें भारत-श्रीलंका महिला टीम का पहला टी20 मैच? स्मृति मंधाना पर रहेंगी नजरें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।