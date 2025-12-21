IND W vs SL W 1st T20 Live Streaming: फ्री में कैसे देखें भारत-श्रीलंका महिला टीम का पहला टी20 मैच? स्मृति मंधाना पर रहेंगी नजरें

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। IND vs SL 1st T20 Live Streaming: भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20आई सीरीज का आगाज आज यानी 21 दिसंबर से होने जा रहा है। पहला मुकाबला विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

पिछले महीने वनडे विश्व कप का खिताब जीतने के बाद पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम कोई सीरीज खेलने जा रही है। टीम के प्रमुख खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur), उप-कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana), प्लेयर ऑफ द सीरीद रही दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) को श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी धमाल मचाते हुए देखा जा सकता है।

बता दें कि भारतीय महिला टीम ने आखिरी टी20 सीरीज जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, जहां टीम ने 3-2 से सीरीज को अपने नाम किया था, जबकि श्रीलंकाई टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मार्च में अपनी आखिरी टी20 सीरीज खेली थी, जिसमें एक मैच धुलने के कारण सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी।

ऐसे में ये सीरीज दोनों टीमों के लिए महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिहाज से काफी अहम होने वाली है। आइए जानते हैं फैंस कब, कैसे और कहां भारत बनाम श्रीलंका महिला टीम का पहला टी20 मैच फ्री में देख सकते हैं।

India vs Sri Lanka Women's 1st T20I Live Streaming डिटेल्स- कब खेला जाएगा भारत बनाम श्रीलंका महिला टीम का पहला टी20 मैच? भारत बनाम श्रीलंका महिला टीम का पहला टी20 मैच आज यानी 21 दिसंबर को खेला जाएगा। कहां खेला जाएगा भारत बनाम श्रीलंका महिला टीम का पहला टी20 मैच? भारत बनाम श्रीलंका महिला टीम का पहला टी20 मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम श्रीलंका महिला टीम का पहला टी20 मैच? भारत बनाम श्रीलंका महिला टीम का पहला टी20 मैच भारतीय समयनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा और दोनों टीमों के कप्तान शाम साढ़े 6 बजे टॉस के लिए मैदान पर आएंगे।

कैसे देख सकते हैं भारत बनाम श्रीलंका महिला टीम का पहला टी20 मैच? भारत बनाम श्रीलंका महिला टीम के पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जबकि मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।