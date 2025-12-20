Language
    IND W vs SL W: श्रीलंका के विरुद्ध युवाओं को परखेगी भारतीय महिला टीम, टी-20 सीरीज में स्मृति मंधाना पर रहेंगी नजरें

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:18 PM (IST)

    भारतीय महिला टीम श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है। इस सीरीज पर सभी की नजरें हाल ही में निजी जिंदगी में परेशानियों से ग ...और पढ़ें

    श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने उतरेगी भारतीय महिला टीम

    पीटीआई, विशाखापत्तनम: भारतीय टीम रविवार से श्रीलंका के विरुद्ध शुरू हो रही पांच मैचों की टी-20 सीरीज से अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश करना चाहेगी, जो टीम को लंबे समय तक स्थिरता प्रदान कर सकें।

    टीम में कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह जैसे परिचित चेहरे मौजूद हैं, लेकिन यह सभी खिलाड़ी 30 की उम्र पार कर चुकी हैं या उस ओर बढ़ रही हैं। भारतीय टीम प्रबंधन की निगाहें ऐसे में युवा बल्लेबाज जी कमलिनी और उभरती हुई बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी।

    घरेलू क्रिकेट में दिखाया दम

    17 वर्षीय कमलिनी ने तमिलनाडु के लिए बीसीसीआई अंडर-23 टी-20 ट्रॉफी, इस साल की शुरुआत में अंडर-19 विश्व कप और फिर विमंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है। वहीं वैष्णवी शर्मा ने अंडर-19 विश्व कप में सर्वाधिक 17 विकेट लेकर चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। राधा यादव की अनुपस्थिति में 19 वर्षीय वैष्णवी को साथी बाएं हाथ की स्पिनर एन श्री चरणी के साथ गेंदबाजी करने का मौका मिल सकता है, जिन्होंने हाल के महीनों में काफी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।

    मंधाना पर होंगी सभी की निगाहें

    वहीं, मंधाना पर भी सबकी निगाहें होंगी। हाल के दिनों में उनकी निजी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव आए, ऐसे में देखना होगा कि वह बल्लेबाजी में किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। इधर अनुभवी चामरी अटापट्टू की अगुआई में श्रीलंका की टीम भी सीरीज में अपने युवा खिलाडि़यों के विकास पर करीबी नजर रखेगी।

