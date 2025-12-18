India Women vs Sri Lanka Women: श्रीलंकाई महिला टीम टी-20 सीरीज के लिए पहुंची भारत, 21 दिसंबर को होगी पहली भिड़ंत

इस सीरीज के पहले दो मैच 21 और 23 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे, जबकि बाकी तीन मैच 26, 28 और 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में होंगे। चमारी अटापट्टू के नेतृत्व वाली टीम सीनियर और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ 21 दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी-20 सीरीज में भाग लेने के लिए बुधवार को भारत पहुंच गई है।

IND W vs SL W T20I Series: 21 दिसंबर को होगी पहली भिड़ंत

दरअसल, श्रीलंका ने पिछले लंबे समय से टीम के नियमित सदस्य रहे कुछ खिलाड़ियों को लगातार खराब प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर कर दिया है।

इन खिलाड़ियों में अनुष्का संजीवनी, उदेशिका प्रबोधनी, सुगंधिका दासनायके और अचिनी कुलसुरिया शामिल हैं। संजीवनी की अनुपस्थिति में कौशिनी नुथ्यांगना विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकती है।

17 साल की स्पिनर शशिनि गिम्हानी और 19 साल की मध्यम गति की गेंदबाज रश्मिका सेवंदी की टीम में वापसी हुई है।