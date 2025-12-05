Language
    शेफाली वर्मा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट, UAE और थाईलैंड की खिलाड़ियों से मुकाबला

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:22 PM (IST)

    भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा को विश्व कप फाइनल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए नवंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामांकित किया गया है। शेफाली ...और पढ़ें

    शेफाली वर्मा ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में किया दमदार प्रदर्शन।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा को विश्व कप फाइनल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए नवंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामांकित किया गया है। वर्मा को सेमीफाइनल से पहले प्रतिका रावल की चोट के कारण भारतीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वह अपने पहले मैच में प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाईं।

    

    हालांकि, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 111.53 की औसत से 78 गेंद पर 87 रन बनाए। इसके चलते भारत 298/7 का अच्छा स्कोर बनाने में सफल रहा। बाद में, उन्होंने अपने सात ओवरों में 36 रन देकर सुन लुस और मारिजाने कैप के महत्वपूर्ण विकेट लिए।

    इन दो खिलाड़ियों के साथ टक्कर

    उनके हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत, भारत ने फाइनल मुकाबले में 52 रनों से जीत दर्ज कर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता। शेफाली वर्मा को संयुक्त अरब अमीरात की ईशा ओजा और थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग के साथ नामांकित किया गया है।

    ओजा ने आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के दौरान एक बार फिर अपनी मैच जिताऊ प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस महीने सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 137.50 के स्ट्राइक रेट से 187 रन बनाए, जिससे एंकरिंग और तेज गेंदबाजी का संतुलन बना रहा।

    थिपाचा भी नामांकित

    उन्होंने गेंदबाजी में भी दमदार प्रदर्शन किया और 18.14 की औसत से 7 विकेट लेकर अपनी ऑलराउंड क्षमता की पहचान कराई। दूसरी ओर, थाईलैंड की बाएं हाथ की स्पिनर थिपाचा पुथावोंग ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी टीम को आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी जीतने में मदद की और 15 विकेट लेकर टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं।

